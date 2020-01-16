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桃園蘆竹神秘人贈500份雞排　2小時領光！誰賭輸？店家堅持保密

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南崁路16日下午某雞排連鎖店發放雞排，吸引大批民眾手持號碼牌等候，雞排店業者拒絕透露出錢者身分，只負責炸雞排給有號碼牌民眾；以每份雞排55元計算，500份雞排要價27500元，排隊民眾對神秘人很好奇，有人猜是選舉打賭輸了兌現承諾，也有人說是賭贏了，開心送雞排慶祝，不過，有香噴噴雞排可吃，背後原因應該不重要了。

▲桃園市蘆竹區南崁路16日下午有神秘人免費發放500份雞排，吸引大批民眾排隊等候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區南崁路16日下午有神秘人免費發放500份雞排，吸引大批民眾排隊等候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市蘆竹區南崁路16日下午有神秘人免費發放500份雞排，抽到1號民眾出示號碼牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區南崁路16日下午有神秘人免費發放500份雞排，抽到1號民眾出示號碼牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

最近在臉書《蘆竹南崁資訊大小事分享》有網友代發祭品文：神秘人贈送雞排500份，地點則在蘆竹區南崁路上的雞排連鎖店，時間是16日下午4時，現場發放500張號碼牌，每人限領一張，發完為止，今年2月29日前可憑號碼牌免費兌換雞排一份，還建議在店家不忙碌時間領取，結果下午2時不到就有民眾在雞排店前排隊領取號碼牌。

▲桃園市蘆竹區南崁路16日下午有神秘人免費發放500份雞排，香噴噴的雞排讓業者忙得不可開交。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區南崁路16日下午有神秘人免費發放500份雞排，香噴噴的雞排讓業者忙得不可開交。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃姓高中生說，前幾天在臉書看到這份資訊，就找了幾位同學等候，大家研判可能是有人選舉賭輸了，兌現承諾才請雞排業者幫忙發放雞排，今天剛好學校放寒假，大家彼此相揪吃雞排；吳姓媽媽也說，鄰居告訴她臉書上有貼文免費送雞排活動，下午剛好沒事排隊吃雞排，研判很可能是選舉賭輸了，請大家吃免費雞排；還有綠營支持者說，認為應該是慶祝小英連任成功，粉絲集資出錢請大家吃免費雞排吧。

▲臉書《蘆竹南崁資訊大小事分享》有網友代發祭品文，吸引許多市民趕往排隊領取。（圖／翻攝自《蘆竹南崁資訊大小事分享》）

▲臉書《蘆竹南崁資訊大小事分享》有網友代發祭品文，吸引許多市民趕往排隊領取。（圖／翻攝自《蘆竹南崁資訊大小事分享》）

雞排店業者堅持不透露神祕人身份，只說收到出錢者懇託，免費發放雞排500份，但絕對不能說出身分，只要大家開心就好，背後原因就不用猜了！結果500份雞排不到2小時就領光光，排隊人龍長達百餘公尺，也吸引來往車流注目。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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