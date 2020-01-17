「壽山雷達站」罕見亮相　海軍反滲透演訓一展護台海的決心

▲海陸特勤中隊進行反恐作戰演練。（圖／軍聞社提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

國防部在15、16日舉行春節加強戰備活動，邀請媒體參訪三軍的戰備狀況。空軍安排的單位是空軍嘉義基地，陸軍則是安排陸軍裝甲第564旅，最後海軍安排位於壽山的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊受訪。其中用以監偵台海中線的壽山雷達站，這次也罕見亮。在解放軍頻擾台灣海峽中線，引起區域緊張，這座雷達站就顯得格外重要。

壽山雷達站隸屬海軍海洋監偵指揮部第二中隊，在這次的活動中模擬雷達站被敵滲透佔領，通信設備也遭破壞的情形。特勤中隊接獲通報後立即趕往馳援，制伏敵軍並解救人質；隨後，由機動雷達車組接替雷達站戰管，引導光六飛彈快艇對敵船團實施雄二飛彈射擊，充分展現陸戰隊進行反特攻作戰及艦隊制海打擊火力。

壽山雷達站在戰略地位上扮演重要的角色，因為壽山地形優勢的關係，可監偵台灣西南部海域約50海里，只要有戰機、戰艦等敵對武力侵犯台海中線，就可以聯合位在南部和外島的雷達站聯合偵查，以最快的速度掌握情報，並可以依情況通報軍警單位協防。

▲光六飛彈快艇模擬對敵船團實施雄二飛彈射擊。（圖／軍聞社提供）

根據《軍聞社》報導，海軍司令部強調，只要敵情威脅存在，海軍的戰訓就永無止盡，未來將持續依「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓練」的原則，不斷精進部隊訓練作為，以肆應快速變化的安全環境與敵情威脅，矢志捍衛國家主權，保障人民安全，全體官兵也將秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，戮力戰訓整備，建立可恃戰力。

空軍在這次的活動中，也展現了鳳展專案的執行成果，演示了F-16V戰機緊急起飛，也首度亮相新款的響尾蛇飛彈AIM-9X，為空軍的戰鬥實力增色不少。

陸軍方面展示由戰車營、機步營、砲兵營組成的「聯兵營」，強調以營為基本戰術單位，除了原有的戰力外，另外部屬了反裝甲、偵察和醫療急救等單位，達到全方位打擊的目標。