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新竹基地營舍新建落成　沈一鳴任空軍司令大力爭取建設

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興安專案新建營舍

軍聞社／記者謝宏檜新竹16日電

空軍新竹基地16日舉行「興安專案新建營舍啟用典禮」，由總統蔡英文親蒞主持，並邀請地方仕紳與官兵一同見證國軍落實政府推動老舊營舍改建，強化官兵生活照顧政策。

啟用典禮上午在空軍新竹基地舉行，國防部長嚴德發及空軍司令熊上將等人出席與會，邀請新竹市長林智堅及建築師余曉嵐等人共同剪綵，儀程安排新竹市南華國中太鼓旗隊及新竹聯豐戰鼓團等表演，並以5架幻象戰機衝場向來賓致意。

蔡總統致詞時表示，此次前來是帶著故參謀總長沈一鳴一級上將的精神主持「興安專案營舍新建工程」落成典禮，並且來看看各位弟兄姐妹；總統指出，沈總長從二聯隊出身，他的殉職，聯隊的弟兄姐妹一定更無比地難過，但他們對國家的貢獻，深獲社會民眾的肯定，總統希望聯隊的弟兄姐妹，要像沈總長一樣努力於堅守崗位、戮力職守，傳承沈總長勇於面對挑戰，堅持克服挑戰的精神。

興安專案新建營舍

蔡總統進一步指出，在興安專案開始推動時，就是沈總長擔任空軍司令的時候，是他將「新竹基地營舍新建工程」，列入興安專案的三個旗艦計畫之一，雖然沈總長無法出席，但蔡總統希望在場每位官兵知道，這是沈總長為大家爭取的建設，請大家要記得他的努力，也要傳承他的精神。

蔡總統強調，今日的落成典禮只是「興安專案」的一部分，未來也會有更多營區將獲得改善，蔡總統期勉所有國防部同仁及國軍弟兄姐妹，一定要繼續努力，除了預祝官兵新年快樂，同時要求他們在春節期間務必做好戰訓本務，堅守崗位，因為國防是沒有假期的。

興安專案新建營舍

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