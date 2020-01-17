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「 永和變態圖」曝！冒充FHM搭訕正妹　誘拍大尺度「拉褲露臀」給1000元

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▲▼女鄉民透露永和出現變態。（圖／翻攝批踢踢）

▲女鄉民透露永和國光路出現「冒充FHM想拍大尺度」的變態。（示意圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

批踢踢(PTT)一位女鄉民發文指出，新北市永和區出現一位男子，假冒男性雜誌「FHM」名義，在街上找尋正妹拍運動服飾照片，甚至祭出「大尺度給500元」、「拉下褲子露臀線給1000元」來遊說拍攝女性，女鄉民被找上後懷疑該男子的真實性，要求出示名片也被拒絕，引起討論。

▲▼女鄉民透露永和出現變態。（圖／翻攝批踢踢）

▲女鄉民透露永和出現變態。（圖／翻攝批踢踢，下同）

女鄉民在批踢踢「WomenTalk板」發文「新北永和變態冒充FHM想大尺度街拍」，指出在永和區國光路附近巷子，有一位男子自稱是男性雜誌街拍組，要尋找百位素人運動服飾照，一開始只是正常不用露臉的穿著照，後來就會說「如果拍攝『較大尺度的動作』給付500元」，讓女鄉民開始起疑。

男子接著提出要求，希望女鄉民能夠拉下褲子拍攝臀部線條，這樣他可以給付1000元，還說「男性雜誌拍到越辣的獎金越多」。女鄉民聽完則拒絕，男子也說「那沒關係不勉強妳，打擾了」。

▲▼女鄉民透露永和出現變態。（圖／翻攝批踢踢）

▲女鄉民畫出變態的長相。

女鄉民同時提供該男子特徵，透露年紀約35歲、身高175，「身材適中，臉上都是痘痘的坑，談吐自然，不疾不徐」，女鄉民透露，當下如果質疑對方身分，他會提供其他人的拍攝照片，但都不會出示名片。而女鄉民也已經跟男性雜誌FHM求證，證實沒有此企劃。

消息傳出許多鄉民推文「沒名片都假的好嗎，不然說馬上打電話給公司確認」、「認真，你去臉書地方版，發文比較可以鬧大」、「好色的男生,真的很有創意」，也有鄉民說「FHM去年就停刊了啊」、「之前遇過一模一樣的…但是在西門」。

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