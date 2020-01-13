說到老母親即哽咽…孫道存湊到錢就能回家過年了！法官裁定3000萬交保

記者孫于珊／台北報導

名媛孫芸芸父親、太平洋電纜前董事長孫道存因掏空公司近200億元被判3年徒刑確定，原預計2020年元旦出獄，不料又因涉侵占2個基金會共1.24億元，1日一早遭台北地院裁定羈押禁見，直接「出獄後無縫接軌看守所」。孫道存對此提出抗告後，法院13日下午再度開庭審理，孫這次仍不斷提到身邊有個「96歲老母親」，還說到哽咽，懇求法官同意交保。法官最後裁定3000萬交保。

▲身穿綠囚衣的孫道存涉犯公益侵占罪，法官13日裁定3000萬交保。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

孫道存在庭上表示，他有96歲老母親及3個兄弟，太太沒小孩，前妻則有6個孩子，最年長的是42歲兒子，而最年輕的為23歲。他還說，目前他的經濟狀況非常不理想，大部分都是跟朋友借貸過日子。

對於未記載在起訴書的2013年10月間至2016年1月間，有很多筆錢存入到孫道存自己帳戶，金額高達3590萬元一事，孫道存也承認「應該就是他挪用的」，「可能是拿來還借來的錢」，但由於時間久遠，實際用途他不記得了。

檢察官認為，孫道存侵佔金額有多挪用了3590萬元等情，仍有逃亡可能，因此有羈押必要，不過孫態度尚稱良好，因此「無需禁見」，同時建議法官若裁定具保，保釋金至少要500萬元以上，並限制住居及限制出境、出海。

▲雖然法官同意交保，但孫道存無法馬上拿出3000萬，仍先回籠看守所。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

孫道存最後再說到，他在北所待了2個禮拜，想了很多，自己的確非常不應該，將會依要求把所有數據整理出來交代清楚，在八德外役監時有19次放假機會，每次都有提早1個半小時回去，最後一次回家是2018年12月9日，「要逃早就逃了！」

孫道存說，上個官司打了13年，都有準時出庭、沒請過假，全案只有他1人挪用，並無串供。他並再次打出溫情牌，提到希望能回去陪陪96歲老母親，甚至一度哽咽。至於保釋金的部分，他態度尊敬地表示，願聽從法官決定，不管金額多少，將盡量想辦法湊湊看。

合議庭評議了約1個半小時後，考量孫道存犯後態度、經濟狀況等一切考量後，裁定孫道存3000萬交保，並從13日起限制住居，以及限制出境、出海8個月，且必須每天至派出所報到8個月，以確認行蹤。

不過由於保釋金額龐大，孫道存表示，將於1、2天內湊到錢，在此之前仍先回看守所。



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