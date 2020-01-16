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詐騙集團天敵！　詐騙集團遇到中國信託竟需繞道而行？

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▲台南市長黃偉哲頒獎給中國信託商業銀行台南區域中心區域副總李慧祈等人出席接受表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲頒獎給中國信託商業銀行台南區域中心區域副總李慧祈等人出席接受表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲於16日下午召開1月治安會報，特地邀請中國信託商業銀行台南區域中心區域副總李慧祈出席接受表揚，中國信託台南區域去年全年度協助警方攔阻詐騙案件達119件、攔阻金額逾2486萬元，攔阻詐騙成效為台南市金融機構之冠。

攔阻詐騙有功的行員表示：「詐騙集團得知台南市中國信託某分行協助攔阻詐騙相當盡心盡力，直接指示民眾如欲臨櫃匯款千萬別到該分行辦理！」，民眾回問：「為什麼？」，歹徒竟牽拖「該分行辦事效力差又須等待較久時間，效率很不好，不要去！」，行員又問民眾：「那你怎麼還會來我們分行匯款？」，民眾回答：「因為離住家近，我寧願多等待一點時間，也幸好我沒聽從歹徒指示前往別家銀行，不然我這筆錢匯出去，一定會造成家庭革命…真的非常謝謝你們！」。

台南市警局聯手金融機構及超商、賣場人員，合作防制詐騙的亮眼成績一直以來都是相當受到肯定，2019年市警與金融機構、超商共同攔阻詐騙案共計553件、攔阻金額逾7418萬元，台南市「超、金、警」聯盟成功展現守護市民財產安全的決心。

▲台南市長黃偉哲頒獎給中國信託商業銀行台南區域中心區域副總李慧祈等人出席接受表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲公開表揚去年12月份成功阻詐有功66位防詐小天使，警民合作成功阻詐50件、攔阻詐騙款項逾新台幣564萬元，為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，黃偉哲市長親自頒發獎座及獎金，更親筆撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層致以謝意，本次受獎者計有玉山銀行、京城銀行、新化區農會、中國信託、聯邦銀行、安定區農會、中華郵政、台新銀行、台灣企銀、合作金庫及全家超商、統一超商、OK超商及萊爾富超商等行店員業者。

▲台南市長黃偉哲頒獎給中國信託商業銀行台南區域中心區域副總李慧祈等人出席接受表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長周幼偉呼籲，民眾若遇對方是透過電話或網路交友通訊軟體，提及請求借款、購買遊戲點數及超商代碼繳費、介紹高獲利投資案或代收貴重國際包裹等詐騙術語，甚至還指定前往特定超商、金融機構，並指示如何規避金融機構及超商行、店員的關懷提問，絕對是詐騙！千萬不要貿然交付遊戲點數序號及密碼、依指示提領現金交付或者匯款至其指定帳戶，遇有疑似詐騙情形，請立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，或至鄰近派出所尋求警方協助查證，以免遭受詐騙。

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