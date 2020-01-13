新年讓內在美出新高度　義式內衣在東森獨推5大夢幻色系

▲義大利時尚精品ROBERTA di CAMERINO手工蕾絲美型內衣，在東森購物獨家推出5大絕美色系。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

新年穿新衣，許多女性朋友也會換上新內衣，迎接新氣象以及好運氣，農曆春節向來是內衣熱賣的一大檔期，把握這波買氣，義大利時尚精品品牌ROBERTA di CAMERINO，在東森購物獨家推出5大夢幻色系，再搭配蕾絲美型設計，帶來充滿義式風格的優雅內在魅力。

東森購物表示，ROBERTA di CAMERINO美型蕾絲內衣，不僅能完整包覆、集中托高，打造渾圓飽滿胸型的視覺效果，並具有無細肩帶、無鋼圈、無測邊膠條、無背勾美背設計等4大特色，內層使用Creora powerfit原紗，彈性及復原力強，內衣褲360度雙重塑身包覆，讓穿著者能夠徹底感受到精緻蕾絲的纖柔觸感，成套內衣與內褲更以360度環繞蕾絲設計，展現優雅女人味。

此次，ROBERTA di CAMERINO在東森購物獨家推出5大夢幻色系，包括天使白、珊瑚橘、湖水藍、裸粉膚、性感黑，一次滿足女性喜好，而銷售通路除了東森購物網販售，也預計於1月16日（四）晚間00:00～00:40在東森購物47台獨家首賣，4套只要2,587元，想在鼠年美出新高度的女性可得好好把握。