Selfie聰明玩自拍！自拍生活攝影盛大展出　漢來加碼抽餐券

▲今舉辦的「我的自拍生活」攝影比賽，從左到右依序為社會組金牌得主楊漢麟、銅牌得主苟元川、黃葳威執行長、漢神百貨代表李璧君高專、漢來美食代表王雅綺副協理。（圖／社團法人中華白絲帶關懷協會提供，以下皆同。）

生活中心／綜合報導

自拍不僅可以記錄，更可能為生活創造機會，但稍有不慎，也危機四伏、形成霸凌！「白絲帶關懷協會」16日公布調查發現，台灣青少兒上網族的消費形象，分為外貌協會、自我接納、以及成就炫耀型，其中以自我接納型的得分最低。青少兒偏重以成就、外表來界定個人的價值，偏偏卻對於個人的成就與外表，缺乏自信，呼籲網路世代玩自拍時，善用創造力、具備判斷力。

今（16日），社團法人「中華白絲帶關懷協會」與「漢神百貨」在漢神巨蛋舉行「我的自拍生活」攝影比賽頒獎，並發表2020台灣青少兒消費形象與上網趨勢調查報告，白絲帶關懷協會執行長黃葳威教授指出，我的自拍生活攝影比賽精選出社會大眾及學生自拍生活的縮影，網路世代需要分辨網路平台的流行自拍幻象，而圖像可能透過修圖軟體展現，不一定都是真實，鼓勵發掘自我個人特質建立信心。

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現在正值寒假期間，家長可趁這期間鼓勵孩子有新的視角，多觀察與關懷生活周遭，發掘個人特質，建立自信心。漢神百貨袁永慧經理表示，漢神百貨長期關心社區家庭與兒少議題，提醒家長在假期間安排一些時間與孩子多加互動，家人一起用餐、聊天，讓感情更加增溫。

▲左為黃葳威執行長，右為社會組金牌得主楊漢麟先生。

白絲帶關懷協會執行長即政大傳播學院教授黃葳威教授提出Selfie概念，1.善用創造力S（Setting），自拍前先構思主題，善用創造力。2.跨世代教育E（Education），持續推廣跨世代資訊公民教育。3.慎選貴寶地L（Location），選擇安全地點自拍，別在馬路、懸崖邊冒險。4.聰明玩自拍F（Function），有意義地玩自拍，避免盲目跟風。5.具備判斷力I（Identify），對何時拍攝自拍照做出最好的判斷。6.發揮同理心E（Empathy），記錄生活點滴以尊重他人為前提。

此次以「我的自拍生活」為主題的攝影比賽共有1885件精彩的作品參賽，投稿件數是去年的三倍；其中社會組858件、學生組1027件。經過初審、複審與決審，選出社會組前三名(楊漢麟、李安琪、苟元川)及佳作五名(鄭宇程、李泊宜、蔡明芬、張儀蘋、蔣岱蓉)；學生組前三名(林佳綺、劉琪珊、陳鏡思)及佳作三名(蔡宗樺、黃歆妤、吳梓瑄)。得獎作品將在「漢來海港自助餐天母店」展出，展出日期自2019年1月16日至1月底止。

另外漢來海港並同步於粉絲專頁舉辦下午茶餐券抽獎活動，希望大家再享受美食之餘，也能藉由欣賞攝影作品，享受多采多姿的數位生活。