竹市將軍村開放圖書資訊園區　吸引全球設計政策代表到訪

▲國際設計政策代表們參訪將軍村開放圖書資訊園區。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

甫於去年底獲得「2019年第七屆台灣景觀大賞」優質獎及「Shopping Design設計雜誌百大設計獎」殊榮的將軍村開放圖書資訊園區，昨(15)日吸引來自英國、芬蘭、歐洲、新加坡等國的國際設計政策代表及台灣創意設計中心張基義董事長、林鑫保副執行長參訪，新竹市副市長沈慧虹與交大建築研究所龔書章教授親自導覽介紹將軍村的過去與現在，以歷史空間活化再利用的設計巧思，品嘗眷村美食的同時，相互交流各國對於城市設計不同的想法。

新竹市長林智堅表示，「美」是人類共通的語言，新竹市近年在各項公共建設上導入美學設計概念，例如在新校園運動和城市景觀綠美化有成，讓新竹市有了全新的蛻變。在「2019年第七屆台灣景觀大賞」中，新竹市公共建設從眾多作品中脫穎而出，是全國得到最多獎項的縣市，共榮獲10座獎項，其中「將軍村」更獲得了優質獎的殊榮，同時也榮獲Shopping Design設計雜誌百大設計獎肯定。

這幾年新竹市致力於打造「美學城市」，將美學設計帶入各項大小公共建設，經過數年的努力，現在許多各地優秀建築師，都非常希望能到新竹一展長才，留下代表作。非常開心市府團隊努力的許多公共建設，像是「將軍村」、「新竹左岸」、「東門圓環人行道改善」、「關埔國小建校工程」、「新竹漁人碼頭遊憩空間再造」等公共建設，都獲得各界的肯定，也增加新竹市的國際能見度，更讓國際上設計政策代表團的領航者們到訪將軍村，相互交流，讓新竹市未來各項推動改造可以不斷精進。

沈慧虹表示，新竹市是一個很特別的城市，一進入新竹市城市樣貌就是感覺很高科技的大樓，但新竹市開墾300年來歲月的累積，讓這座城市蘊含著豐富的移民文化、原住民文化、豐厚的人文等等，然而這一個充滿古老風味的城市，遇見了年輕的市長，透過設計，重新體現生活脈絡，讓民眾可以更加珍惜這座城市原有的一磚一瓦，「將軍村開放圖書資訊園區」就是我們在這座城市的縮影，舊的建物、新的思維，導入設計，讓原有的空間賦予新的意義。

沈慧虹同時也向參訪的外賓分享，市府不論是新建的公共建設，或是舊有空間的優化，都堅持除了實用性以外，也必須要有設計美感，這不是任何單一領域的專家可以完成的，必須透過一連串跨繁雜領域的溝通、規劃，因此我們一則積極「爭取預算」，準備充足糧彈；二則「尊重專業」，在不同專業領域中找出共識；最後「重視美學」讓城市中每個角落，都充滿美麗驚喜、魅力滿分。

市府透過城市規劃，將美感教育帶入市民生活中，從生活中培養美感素養，同時透過人才培育，讓各領域的創意工作者都有一個良好的發揮空間，進而促成文化旅遊的發生和帶動周遭的發展，「將軍村開放圖書資訊園區」正是一個很棒的例子。

交大教授龔書章表示，「將軍村」周邊有工研院、交通大學、清華大學，這是一個充滿知識的區域，於是從105年定調規劃為「將軍村開放圖書資訊園區」，目標就是要跳脫傳統圖書館侷限書本閱讀的想像，成為一個生活圖書館、生活知識的匯集地。建物修復時的規劃設計就已跳脫傳統「陳列館式」的空間規劃，我們在許多角落都保留了過去的歷史紋路，讓到訪者可以探索過去，同時在各主題空間中又能進行多元的知識探索。

文化局表示，透過今日與國際上各界設計領域的領航者，交換意見與在各項建設推動改造中的經驗分享，提供給新竹市不同的建議，未來也期待「將軍村開放圖書資訊園區」二期，能為市民帶來更優質的生活知識空間。