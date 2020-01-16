　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市將軍村開放圖書資訊園區　吸引全球設計政策代表到訪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國際設計政策代表們參訪將軍村開放圖書資訊園區。（圖／新竹市政府提供）

▲國際設計政策代表們參訪將軍村開放圖書資訊園區。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

甫於去年底獲得「2019年第七屆台灣景觀大賞」優質獎及「Shopping Design設計雜誌百大設計獎」殊榮的將軍村開放圖書資訊園區，昨(15)日吸引來自英國、芬蘭、歐洲、新加坡等國的國際設計政策代表及台灣創意設計中心張基義董事長、林鑫保副執行長參訪，新竹市副市長沈慧虹與交大建築研究所龔書章教授親自導覽介紹將軍村的過去與現在，以歷史空間活化再利用的設計巧思，品嘗眷村美食的同時，相互交流各國對於城市設計不同的想法。

新竹市長林智堅表示，「美」是人類共通的語言，新竹市近年在各項公共建設上導入美學設計概念，例如在新校園運動和城市景觀綠美化有成，讓新竹市有了全新的蛻變。在「2019年第七屆台灣景觀大賞」中，新竹市公共建設從眾多作品中脫穎而出，是全國得到最多獎項的縣市，共榮獲10座獎項，其中「將軍村」更獲得了優質獎的殊榮，同時也榮獲Shopping Design設計雜誌百大設計獎肯定。

這幾年新竹市致力於打造「美學城市」，將美學設計帶入各項大小公共建設，經過數年的努力，現在許多各地優秀建築師，都非常希望能到新竹一展長才，留下代表作。非常開心市府團隊努力的許多公共建設，像是「將軍村」、「新竹左岸」、「東門圓環人行道改善」、「關埔國小建校工程」、「新竹漁人碼頭遊憩空間再造」等公共建設，都獲得各界的肯定，也增加新竹市的國際能見度，更讓國際上設計政策代表團的領航者們到訪將軍村，相互交流，讓新竹市未來各項推動改造可以不斷精進。

沈慧虹表示，新竹市是一個很特別的城市，一進入新竹市城市樣貌就是感覺很高科技的大樓，但新竹市開墾300年來歲月的累積，讓這座城市蘊含著豐富的移民文化、原住民文化、豐厚的人文等等，然而這一個充滿古老風味的城市，遇見了年輕的市長，透過設計，重新體現生活脈絡，讓民眾可以更加珍惜這座城市原有的一磚一瓦，「將軍村開放圖書資訊園區」就是我們在這座城市的縮影，舊的建物、新的思維，導入設計，讓原有的空間賦予新的意義。

沈慧虹同時也向參訪的外賓分享，市府不論是新建的公共建設，或是舊有空間的優化，都堅持除了實用性以外，也必須要有設計美感，這不是任何單一領域的專家可以完成的，必須透過一連串跨繁雜領域的溝通、規劃，因此我們一則積極「爭取預算」，準備充足糧彈；二則「尊重專業」，在不同專業領域中找出共識；最後「重視美學」讓城市中每個角落，都充滿美麗驚喜、魅力滿分。

市府透過城市規劃，將美感教育帶入市民生活中，從生活中培養美感素養，同時透過人才培育，讓各領域的創意工作者都有一個良好的發揮空間，進而促成文化旅遊的發生和帶動周遭的發展，「將軍村開放圖書資訊園區」正是一個很棒的例子。

交大教授龔書章表示，「將軍村」周邊有工研院、交通大學、清華大學，這是一個充滿知識的區域，於是從105年定調規劃為「將軍村開放圖書資訊園區」，目標就是要跳脫傳統圖書館侷限書本閱讀的想像，成為一個生活圖書館、生活知識的匯集地。建物修復時的規劃設計就已跳脫傳統「陳列館式」的空間規劃，我們在許多角落都保留了過去的歷史紋路，讓到訪者可以探索過去，同時在各主題空間中又能進行多元的知識探索。

文化局表示，透過今日與國際上各界設計領域的領航者，交換意見與在各項建設推動改造中的經驗分享，提供給新竹市不同的建議，未來也期待「將軍村開放圖書資訊園區」二期，能為市民帶來更優質的生活知識空間。

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

矯正透新廉！　台南二監「福FOOD」麵到！

高屏地區第1期契作短期經濟林申報　即日起至2月7日止

春節返鄉搭客運　轉乘加碼優惠多

台南春安首日　新化警破獲職業賭場逮25人

要讓民眾平安過好年　台南各分局同步加強擴大臨檢

投資「黃金」高獲利穩賺不賠？　 新化警阻詐成功

春安首日台南同步擴檢　黃偉哲：警民一心打造最安全的城市

顛覆雞排祭品文　陳亭妃感恩音樂會發2千福袋慶祝小英當選

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

矯正透新廉！　台南二監「福FOOD」麵到！

高屏地區第1期契作短期經濟林申報　即日起至2月7日止

春節返鄉搭客運　轉乘加碼優惠多

台南春安首日　新化警破獲職業賭場逮25人

要讓民眾平安過好年　台南各分局同步加強擴大臨檢

投資「黃金」高獲利穩賺不賠？　 新化警阻詐成功

春安首日台南同步擴檢　黃偉哲：警民一心打造最安全的城市

顛覆雞排祭品文　陳亭妃感恩音樂會發2千福袋慶祝小英當選

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

韓國瑜輸慘！　大學教授爸暴怒「把女兒趕出家門」…溫馨家庭崩壞撕破臉

太空人作弊醜聞3教頭下台　三冠教頭波奇無意復出帶隊

「薔薔是最老的」男生全猜錯！　7女星「掏身分證」公開真實年齡

洗水塔嚇見「90cm姐夫慘斷4截」　超噁真相曝…老司機臉綠：長知識了

農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

專訪／夏宇童12年毛孩「嘎逼」肺腫瘤3個月病逝　心碎：牠痛到24小時站著睡

獲國家生技大獎！「髮旺旺」還你亮麗秀髮　新春折扣超划算　手刀搶購就趁現在

資深控衛提格重返老鷹助拳「少主」楊恩　灰狼積極追求勇士羅素

跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

地方熱門新聞

被3兒子棄養！台中婦月生活費僅1500元

詐騙集團遇到中國信託竟需繞道而行？

陳亭妃感恩音樂會發2千福袋慶祝小英當選

春安首日台南同步擴檢

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

春節安全維護治安工作今晚上路

日本貴客來訪安平特色小吃忙迎賓

搭機捷享全台59家旅宿業者　住宿優惠

嘉義酒後駕車撞路旁　全車人滿身酒味

新北農民節登場　侯友宜表揚優秀農友

新北警守護市民春節期間安全啟動

春節彩券加碼　鄭文燦祝大獎落桃園

中壢監理站標牌傳情意　一副永流傳

好市多輪胎換10天　高架橋上胎皮噴飛

更多熱門

相關新聞

種菜換產品　來將軍村食物森林做城市農夫

種菜換產品　來將軍村食物森林做城市農夫

新竹市政府2016年起成立全台第一座市民親手打造的食物森林，近日於將軍村600坪場域再推「食物森林收成回饋機制」，市府提供土地，廣邀市民當志工做「城市農夫」，收成的食物可交由商家、社區使用，志工服務時數可換取商家產品，形成友善循環機制；今（3）日新竹市長林智堅親自採收體驗一日農夫樂，並將收成交予將軍村商家現場烹調，他說，過去馬偕旁食物森林吸引許多長輩參與摘種，天天種菜當運動，因此市府持續邀請長輩們加入全新竹最大的將軍村食物森林，用「逛菜園取代逛醫院」呷百二。

林智堅與紀維德將軍村以花會友

林智堅與紀維德將軍村以花會友

新竹「將軍村」6/29開幕潮到出水

新竹「將軍村」6/29開幕潮到出水

將軍村修復有成29日開放體驗

將軍村修復有成29日開放體驗

水湳經貿園區旁　自居好宅華相上謙

水湳經貿園區旁　自居好宅華相上謙

關鍵字：

將軍村 新竹˙市文化局

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面