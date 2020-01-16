中美簽第一階段協議　耿爽：雙方完全可平等尊重找到辦法

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

中美15日簽署了第一階段經貿協議，大陸外交部發言人耿爽16日表示，中美達成第一階段經貿協議，有利於中美兩國，也有利於全世界，也再次說明，中美雙方完全可以在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商，找到有關問題的妥善處理和有效的解決辦法。

耿爽16日出席例行記者會時表示，當務之急是中美雙方要共同努力，秉持平等和相互尊重的原則，嚴格遵守協議約定，照顧彼此核心關切，努力落實好第一階段協議，這對未來中美經貿關係的發展具有重要的作用。

大陸國務院副總理劉鶴15日與美國總統川普簽署第一階段貿易協議，隨後他在接受媒體訪問時表示，這份協議在相當程度上解決了雙方關切，實現了互利共贏，主要體現在三方面，分別是深化貿易領域雙向合作、進一步放寬市場准入、持續優化營商環境，「這不僅是一份經濟協議，更關係到世界和平與繁榮。」

▲美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

劉鶴表示，作為世界上前兩大經濟體和在國際事務中負有重要責任的兩個大國，中美雙方從大局出發，達成第一階段經貿協議，有利於中國，有利於美國，有利於全世界。

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