中美第一階段簽署「不僅是經濟協議」　劉鶴：更關係世界和平

▲川普與劉鶴在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國國務院副總理劉鶴15日與美國總統川普簽署第一階段貿易協議，隨後他在接受媒體訪問時表示，這份協議在相當程度上解決了雙方關切，實現了互利共贏，主要體現在三方面，分別是深化貿易領域雙向合作、進一步放寬市場准入、持續優化營商環境，「這不僅是一份經濟協議，更關係到世界和平與繁榮。」

▲川普與劉鶴握手。（圖／達志影像／美聯社）

據《人民日報》報導，中美兩國15日在華盛頓正式簽署協議後，劉鶴向部分中方媒體通報了協議簽署的有關情況，並回答記者提問。劉鶴表示，雙方達成的協議，符合WTO規則和市場原則，體現了中美經貿合作互利共贏的本質，這有利於中國，有利於美國，有利於全世界，「這不僅是一份經濟協議，更關係到世界和平與繁榮。」

劉鶴就協議內容介紹稱，協議在相當程度上解決了雙方關切，實現了互利共贏，主要體現在三個方面，第一是深化貿易領域雙向合作，擴大雙方在農產品、製成品、能源、服務業等領域的貿易規模，以更好地滿足人民日益增長的美好生活需要。

劉鶴接著指出，第二是進一步放寬市場准入，包括擴大金融領域雙向開放，為兩國企業提供更多市場機遇；三是持續優化營商環境，雙方承諾加大知識產權保護力度，鼓勵基於自願和市場條件的技術合作等，以更好地促進公平競爭，激發市場主體的創新與發展活力。

劉鶴表示，雙方同時將建立雙邊評估和爭端解決安排，及時有效解決經貿分歧；在關稅退坡問題上，美方承諾取消部分對華產品加徵關稅，實現加徵關稅由升到降的轉變。

▲劉鶴在發言（圖／達志影像／美聯社）

被問到如何評價這份協議時，劉鶴表示，作為世界上前兩大經濟體和在國際事務中負有重要責任的兩個大國，中美雙方從大局出發，達成第一階段經貿協議，有利於中國，有利於美國，有利於全世界。

他進一步闡述稱，從經濟上看，這份協議有助於緩和當前貿易摩擦緊張局面，消除市場不確定性，是一份能夠穩定預期、增強信心、創造機遇、促進繁榮的協議；從政治上看，協議的達成有利於維護中美整體關係的穩定健康發展，營造良好的國際環境，促進世界的和平與發展。

劉鶴表示，正因如此中美達成協議的消息一經公佈，立即受到中美兩國和國際社會、金融市場的普遍歡迎，為世界經濟的穩定與發展貢獻了正能量；協議簽署後，中方將同美方共同努力，堅持平等和相互尊重的原則，遵守協議約定，努力落實好協議相關內容。