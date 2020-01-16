代理國民黨秘書長首日　曾銘宗邀請「青壯派」進體制內改革

▲柯建銘、曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者楊蕓／台北報導

國民黨15日臨時中常會選出林榮德擔任代理主席，立委曾銘宗擔任代理秘書長，曾銘宗16日受訪時表示，國民黨挫敗沒有悲觀權利，他接任後會先穩住人心，進行改革工作，並透露昨晚已致電青壯派，邀請他們一起進入體制內改革，「有人說要改革中常會，那就邀他們進來參與中常委選舉，有人認為黨主席不好，那就鼓勵他參選黨主席」，認為如此國民黨才有辦法吸納不同聲音，永續經營。

至於曾銘宗口中所謂「青壯派」，是否包括帶頭請辭中常委的江啟臣、蔣萬安，以及選後隔天在黨部外訴求改革的議員王鴻薇、羅智強、游淑慧等人，曾銘宗低調不願指名，加入體制的形式也尚未討論，但不排除邀請他們加入未來的工作會議，決策也會多採納他們的意見。

針對代理主席產生過程，原屬意是曾銘宗，最後變成是林榮德，曾銘宗16日受訪時說明，因黨章規定不清楚，決定回到人民團體法，「我不是中常委，就像一家公司，董事長缺位先由常董代理，考慮到適法性，且後續相關選務工作由秘書長處理，也達到原來預期的效果。」

傳出中常委呂學樟致電給柯建銘詢問推選代理主席的細節，曾銘宗證實並表示，他當下不知情，也謝謝柯總召給呂學樟常委意見，「呂學樟是好意，希望搞清楚狀況再發言，這是他個人行為，我們尊重」，並強調不是因為柯總召的意見才做變更，他曾任金管會主委，對公司法、證交法規定很清楚，「我相信我比柯總召還清楚。」

不過，林榮德身兼台企聯顧問，是否擔心遭到抹紅，曾銘宗表示，林榮德只代理到3月7日，且所有選務已決議由代理秘書長全權處理，「我們兩個會配合，把國民黨穩下來，國民黨面臨重大挫敗，沒有悲觀權利，不是為了中國國民黨，而是為了中華民國政黨政治發展，我相信全民不願再看到民進黨獨大，過去民進黨獨大、濫權、囂張的情境，全民感受得到。」

曾銘宗表示，昨天接任後馬上進行相關會議，今天一大早也進黨部，先穩住人心，該改革的還是要改革，此外，昨晚他也開始徵詢各界意見，尤其最近青壯代有不同意見，昨天已致電給他們，邀請一起進入體制內改革，例如有人說要改革中常會，那就邀他們進來參與中常委選舉，有人認為黨主席不好，那就鼓勵他參選主席，如此國民黨才有辦法吸納不同聲音，永續經營。

被問到高雄市長韓國瑜是否適合參選黨主席，曾銘宗表示，任何符合資格的人都歡迎，到時候黨員會做最好選擇，另外，前國民黨副主席郝龍斌角逐意味明顯，曾銘宗也強調「他不預設立場」，做為代理秘書長，要辦一場公開、透明、公正的選務，選出最合適的人帶領國民黨。