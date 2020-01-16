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邊跑馬邊賞海！萬人齊跑　13家住宿優惠新竹馬獨享

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▲邊跑馬邊賞海！萬人齊跑　13家住宿優惠新竹馬獨享。（圖／新竹市政府提供）　

▲2020城市馬拉松在新竹市開跑，跑者從南寮公園開跑一路跑上68快速道路。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「2020 新竹市城市馬拉松」將於2月23日正式開跑，本次賽事首度於南寮運動公園舉辦，並跑上 68 快速道路，讓跑者將無敵海景盡收眼底。為了讓跑者有更好的參賽體驗，新竹市政府串聯新竹縣市13家旅宿業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，提供跑者獨家優惠好康，希望提供給跑者們最完整的整套行程。

▲邊跑馬邊賞海！萬人齊跑　13家住宿優惠新竹馬獨享。（圖／新竹市政府提供）

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▲南寮公園著名的魚鱗天梯。

為提供跑友們全套的馬拉松跑者服務，新竹市推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，要讓新竹市在地最美好的旅宿經驗，成為國內外跑者除城市馬拉松賽事之外的迷人風景，這些優惠包含房價優惠折扣、免費延遲退房、為跑友打造活力早餐盒，而在這13家業者中更有5家業者提供接駁服務，讓跑者輕鬆直達活動會場，交通住宿一手包辦。

承辦單位運動筆記表示，新竹市城市馬拉松賽事2020年邁入第五屆，報名開放僅3天，名額全數額滿，參與人數一舉突破歷年新高，預計將有超過10,000名海內外跑者，一同前來共襄盛舉，為了迎接跑者的到來，新竹市旅宿業者也特別針對跑者推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，提供便利的服務與優惠的價格，用最大的誠意，迎接來自各地的跑者。

▲邊跑馬邊賞海！萬人齊跑　13家住宿優惠新竹馬獨享。（圖／新竹市政府提供）

▲魚鱗天梯。

由於一般參加馬拉松比賽，選手往往「早出晚歸」，太早出門無法盡情地享用旅宿提供的早餐，而比賽完回到旅宿，通常已經超過退房時間。為了體貼跑者旅客，有業者特別提供早餐盒，甚至有延遲退房服務，不僅讓跑者可以享用到美味的餐點，完賽後還能稍作休息，沖去一身的疲勞，提供跑者便利的服務。

第五屆新竹市城市馬拉松的賽道，延續新竹市近年來的轉變規劃，從「南寮親子運動公園」到「新竹公園」與「微笑水岸」，讓跑者用雙腳感受這座「年輕的古城」的蛻變，而在賽事前一日來到這古今並貌的城市，更希望跑友們能夠趁機體會全台剛Reborn「最老」的動物園，並體會這城市「兼容並蓄」的一面，探訪舊城區的美好。新竹市擁有豐富的人文底蘊與全台密度最高的古蹟，要讓跑者能品嘗新竹的在地美食，體驗「年輕的古城」的魅力。

「城市馬拉松住宿優惠專案」共有13家新竹飯店旅館業者熱情響應(依筆畫順序排列)，有竹湖暐順麗緻文旅、迎曦大飯店、金沙商務旅館、芙洛麗大飯店、柏克萊大飯店、悅豪大飯店竹北館、悅豪大飯店新竹館、新竹老爺酒店、新竹英迪格酒店、新竹國賓大飯店、新竹福泰商務飯店、新竹福華大飯店、薇閣精品旅館新竹館，相關消息請持續鎖定新竹市城市馬拉松粉絲專頁

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