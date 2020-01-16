　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國男赴武漢發燒「服退燒藥入境日本」確診新型肺炎　日成立情報聯絡室

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

▲武漢不明原因肺炎爆發。（圖／翻攝自觀察者網）

記者詹雅婷／綜合報導

日本厚生勞動省今（16日）首度確認神奈川縣一名30多歲中國籍男性感染新型肺炎，在10日住院後，已於15日康復出院，在家療養。最新消息指出，他當時返回日本時，有服用退燒藥，因此順利入境日本。政府表示，除了該名男子之外，日本境內並未出現其他類似症狀的個案，而首相官邸危機管理中心已於15日成立情報聯絡室。

綜合日媒報導，該名男子居住在神奈川縣，他3日就已出現發燒症狀，上周一（6日）自武漢市返抵日本後，當日隨即前往醫療院所就醫，到了上周五（10日）住院，15日症狀好轉後出院。該名患者表示，他並沒有前往華南海鮮批發市場，但當局研判，他當時在中國境內的時候，可能與其他感染者有過接觸。

根據日本國立感染症研究所當地15日晚間8時45分的檢驗結果，他被驗出對新型中國冠狀病毒肺炎呈現陽性反應。另據中央社報導，衛生福利部疾病管制署也密切關注此一個案，同步詢問日方盼能進一步了解詳情，以便評估風險。

世界衛生組織14日示警，引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒可能有限的人傳人。疾病管制署署長周志浩15日說明，「有限度人傳人」指的是近距離接觸、且接觸一段時間，一般是在家人親密相處或醫護人員近距離照護病人的狀態下發生，病毒在日常生活並不會有效率的傳染給人，一般在1公尺外就應該不會受到感染，請民眾勿恐慌。

►快訊／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

ET快訊
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「是在哈樓」被採用了！北大新宿舍命名出爐　校方回應了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／墨西哥規模5.0地震「震感強烈」！　深度20公里

機翼半空噴火！「狂閃橘色火光」乘客嚇瘋驚叫　美聯航引擎故障急掉頭

倫敦政經學院出包！誤寫「蔡英文曾任副總統」　彭文正酸：48萬英鎊水準

澳洲周末再迎「雨水炸彈」撲滅野火　消防員終於鬆口氣

LV買下世界第2大鑽石原石「重達1758克拉」　專家曝風險超高

路透：美軍艦大選後駛過台灣海峽　國防部全程掌握狀況

印度男上節目自爆「割喉殺女友」...秒被逮捕！10年前也殺過人

薛瑞福：北京不與蔡英文談判是錯誤　料選後美將持續對台軍售

擁槍團體恐暴力包圍議會！維吉尼亞州宣布緊急狀態　FBI逮捕3人

「通烏」關鍵人物爆：川普知道所有事情！彈劾正式送參院審理

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

快訊／墨西哥規模5.0地震「震感強烈」！　深度20公里

機翼半空噴火！「狂閃橘色火光」乘客嚇瘋驚叫　美聯航引擎故障急掉頭

倫敦政經學院出包！誤寫「蔡英文曾任副總統」　彭文正酸：48萬英鎊水準

澳洲周末再迎「雨水炸彈」撲滅野火　消防員終於鬆口氣

LV買下世界第2大鑽石原石「重達1758克拉」　專家曝風險超高

路透：美軍艦大選後駛過台灣海峽　國防部全程掌握狀況

印度男上節目自爆「割喉殺女友」...秒被逮捕！10年前也殺過人

薛瑞福：北京不與蔡英文談判是錯誤　料選後美將持續對台軍售

擁槍團體恐暴力包圍議會！維吉尼亞州宣布緊急狀態　FBI逮捕3人

「通烏」關鍵人物爆：川普知道所有事情！彈劾正式送參院審理

中國2019年GDP總量近百兆人幣　年增率6.1%為29年來新低

矯正透新廉！　台南二監「福FOOD」麵到！

年終獎金別亂揮霍！歷年二月超過九成基金有正報酬　善用投資壯大資產

快訊／墨西哥規模5.0地震「震感強烈」！　深度20公里

現炸超酥脆！月銷6萬顆的人氣甜甜圈　大甲芋香多納滋會爆漿

「特勤吳彥祖」變臉！婆媽融化了　直擊韓國瑜「總統規格維安」最後一夜　

是你嗎？9、10月期千萬中獎發票僅剩2張未領　花10元買奶茶中200萬也未領

機翼半空噴火！「狂閃橘色火光」乘客嚇瘋驚叫　美聯航引擎故障急掉頭

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

「Hello Kitty萬用置物籃」來了！全台麥當勞限量10萬個　開賣日曝光

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

黑道老大嫁姊遇仇家　新娘慘遭射殺

哈利和梅根為何退出皇室活動？看完報紙標題就瞭

不愛江山愛梅根？哈利叛離解謎

薛瑞福：北京不與蔡英文談判是錯誤

快訊／俄羅斯新總理出爐！383票壓倒性同意通過

印度男上節目爆割喉殺女友　秒被逮捕

艾莎鬼娃丟掉又回家　詭講西班牙文

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

澳洲下雨了！消防擔心引發新災難

男大生拿轉接頭DIY卡住　醫：要切除

NASA史上首位韓裔太空人　金強尼擁超狂外掛人生

通烏關鍵人物爆：川普知道所有事

絲襪妹「整套黑蕾絲罩雪乳」跪腿上幫理髮　網友暴動追蹤

6歲女童拿衣服　金屬掛勾插右眼

更多熱門

相關新聞

高一女失蹤留紙條：幸福要自己去找

高一女失蹤留紙條：幸福要自己去找

日本奈良16歲女高中生兒玉愛本月9日上午前往葛城市某醫院，留下一句「我去上廁所」之後就人間蒸發，離開前還遞給同行的朋友一張紙條。由於兒玉愛身上並沒有攜帶手機或是現金，消息傳開後引發日本網友熱烈討論，紛紛留言表示這起失蹤案件太詭異了，「雖然覺得應該是離家出走，但是沒帶手機和錢要怎麼活下去？」

香港專家：新型冠狀病毒傳播效率預計低於SARS

香港專家：新型冠狀病毒傳播效率預計低於SARS

即／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

即／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

2020大選南韓網友羨慕台灣「國民意識高」

2020大選南韓網友羨慕台灣「國民意識高」

高三弟遭霸凌　穿越高速公路慘死

高三弟遭霸凌　穿越高速公路慘死

關鍵字：

武漢肺炎新型肺炎武漢日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面