中國男赴武漢發燒「服退燒藥入境日本」確診新型肺炎　日成立情報聯絡室

▲武漢不明原因肺炎爆發。（圖／翻攝自觀察者網）

記者詹雅婷／綜合報導

日本厚生勞動省今（16日）首度確認神奈川縣一名30多歲中國籍男性感染新型肺炎，在10日住院後，已於15日康復出院，在家療養。最新消息指出，他當時返回日本時，有服用退燒藥，因此順利入境日本。政府表示，除了該名男子之外，日本境內並未出現其他類似症狀的個案，而首相官邸危機管理中心已於15日成立情報聯絡室。

綜合日媒報導，該名男子居住在神奈川縣，他3日就已出現發燒症狀，上周一（6日）自武漢市返抵日本後，當日隨即前往醫療院所就醫，到了上周五（10日）住院，15日症狀好轉後出院。該名患者表示，他並沒有前往華南海鮮批發市場，但當局研判，他當時在中國境內的時候，可能與其他感染者有過接觸。

根據日本國立感染症研究所當地15日晚間8時45分的檢驗結果，他被驗出對新型中國冠狀病毒肺炎呈現陽性反應。另據中央社報導，衛生福利部疾病管制署也密切關注此一個案，同步詢問日方盼能進一步了解詳情，以便評估風險。

世界衛生組織14日示警，引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒可能有限的人傳人。疾病管制署署長周志浩15日說明，「有限度人傳人」指的是近距離接觸、且接觸一段時間，一般是在家人親密相處或醫護人員近距離照護病人的狀態下發生，病毒在日常生活並不會有效率的傳染給人，一般在1公尺外就應該不會受到感染，請民眾勿恐慌。

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