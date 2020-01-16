港學界代表：陸委會擬設「香港惡棍」名單　或禁「黑警」入境

▲張崑陽（右）在臉書貼出與陸委會副主委邱垂正（左）的合照。（圖／翻攝張崑陽臉書）



記者蔡紹堅／台北報導

香港大專學界國際事務代表團前發言人張崑陽14日在個人臉書撰文指出，他在總統大選後與陸委會副主委邱垂正會面，得知陸委會將研究製作「香港惡棍」名單，禁止侵害香港人權的人士入境，其中也包含香港「黑警」。不過，陸委會15日晚間回應記者時僅表示，入出境管理本就有既定規範，政府會持續精進相關機制，審慎處理。

張崑陽表示，他與邱垂正已經認識一段時間，在過去跟陸委會的會談中，一直在探討台灣能否禁止侵害香港人權益的人士入境，「從早前的會議得知，台灣政府一直有相關的『中國人權惡棍名單』，對中國前來的人士有特別嚴謹的審查，但就缺乏有關香港『人權惡棍』的資料庫。」

▼香港警民衝突不斷。（圖／路透社）

張崑陽提到，這一次見面，除了首度確認陸委會將會探討建立相關的資料庫，他也向邱垂正正式遞交了一份制裁報告，「這份由學界和『攬炒團隊』撰寫的制裁報告長達120頁，內容極度仔細，也是陸委會第一份收到有關香港的制裁報告，邱副主委表示將會研究當中內容，希望能盡快建立相關資料庫。」

張崑陽還說，此舉意義重大，因《人權民主法》僅在美國通過並不足夠，務必要形成全球包圍網，全面阻止賣港人士在自由世界的流動，不給半點喘息空間，「台灣作為不少香港人經常到達交流的地方，如果台灣政府能夠在東亞地區率先禁止香港黑警入境，想必能夠產生更大的阻嚇作用，繼而促使屬於自由世界陣營的亞洲國家仿效，真真正正禁絕賣港人士踏足自由世界。」

▼香港示威者試圖用水澆滅催淚彈。（圖／路透社）



張崑陽強調，香港人絕不應小看台灣在如今地緣政治急劇變化下所擔當的角色，「我們理應要用更謙卑的心態跟台灣社會尋求更多的合作。肯定的是，蔡英文總統的當選，令香港往後四年得到一位面對極權中國也絕不退讓的好盟友。」

不過，陸委會晚間回應記者時僅表示，入出境管理本就有既定規範，政府會持續精進相關機制，審慎處理。

▼香港警察處理街頭事件的態度越來越強硬。（圖／路透社）

