「分屍魔男」幼年遭繼母虐！找食物淪慣竊　竟將女剁成「人彘」

▲分屍魔林國平7日下午冷靜搬運屍塊、過程全被民眾監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）



文／CTWANT

台北市萬華區一位來台工作馬來西亞女華僑（26歲），遭鄰居林國平（45歲）殺害剁成「人彘」，四肢切除共分屍成3袋2箱，棄屍基隆山區。林嫌最後被人發現陳屍基隆民宅，疑畏罪輕生。經警方調查發現，林國平身世坎坷，從小遭繼母家暴，國中起開始行竊，屢次進出監獄，上次出獄時就跟家人說「我不要再回監獄了」。

據了解，林國平在家中排行老三，上有哥哥與姊姊，母親在他幼年時就已過世，父親再娶繼母，平日靠跑船討生活，繼母獨自照顧兒女，經常對林國平兄姊怒罵毒打，吃飯有一餐沒一餐。

▲變態分屍魔殘殺女華僑…切四肢割陰部「分裝2袋2箱」！鄰居驚恐：聞到藥水味。（圖／記者游宗樺攝）



因為父親長期不在家，又慘遭繼母虐待，林國平幼年不但缺乏父母關愛，還經常無法溫飽，為了養活自己，國中起屢屢行竊，從偷食物變成偷錢，甚至犯下強盜罪行，多次進出監獄，因為知道監獄的險惡，上回出獄時還曾向家人說「再也不要回監獄了！」

警方調查，林國平2018年假釋出獄，又因發生車禍需賠償對方10萬元，因此警方不排除其為了缺錢而行竊，因被鄧女發現殺人滅口，並盜領鄧女帳戶。

▼割陰分屍案，警重返棄屍現場。（圖／記者郭世賢翻攝）



更多 CTWANT 報導

都市野人現蹤? 白髮老人吃喝拉撒躲草叢23年

保母才顧4天！2月大男嬰死亡 母崩潰：臉書找來的

超噁女傭煮飯偷加「經血與尿液」 辯「這樣老闆會對我好！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！