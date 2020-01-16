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「分屍魔男」幼年遭繼母虐！找食物淪慣竊　竟將女剁成「人彘」

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▲分屍魔林國平7日下午冷靜搬運屍塊、過程全被民眾監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲分屍魔林國平7日下午冷靜搬運屍塊、過程全被民眾監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

文／CTWANT

台北市萬華區一位來台工作馬來西亞女華僑（26歲），遭鄰居林國平（45歲）殺害剁成「人彘」，四肢切除共分屍成3袋2箱，棄屍基隆山區。林嫌最後被人發現陳屍基隆民宅，疑畏罪輕生。經警方調查發現，林國平身世坎坷，從小遭繼母家暴，國中起開始行竊，屢次進出監獄，上次出獄時就跟家人說「我不要再回監獄了」。

據了解，林國平在家中排行老三，上有哥哥與姊姊，母親在他幼年時就已過世，父親再娶繼母，平日靠跑船討生活，繼母獨自照顧兒女，經常對林國平兄姊怒罵毒打，吃飯有一餐沒一餐。

▲▼變態分屍魔殘殺女華僑…切四肢割陰部「分裝2袋2箱」！鄰居驚恐：聞到藥水味。（圖／記者游宗樺攝）

▲變態分屍魔殘殺女華僑…切四肢割陰部「分裝2袋2箱」！鄰居驚恐：聞到藥水味。（圖／記者游宗樺攝）

因為父親長期不在家，又慘遭繼母虐待，林國平幼年不但缺乏父母關愛，還經常無法溫飽，為了養活自己，國中起屢屢行竊，從偷食物變成偷錢，甚至犯下強盜罪行，多次進出監獄，因為知道監獄的險惡，上回出獄時還曾向家人說「再也不要回監獄了！」

警方調查，林國平2018年假釋出獄，又因發生車禍需賠償對方10萬元，因此警方不排除其為了缺錢而行竊，因被鄧女發現殺人滅口，並盜領鄧女帳戶。

▼割陰分屍案，警重返棄屍現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼割陰分屍案，警重返棄屍現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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