民眾黨成國會第三大黨　賴香伶擔任黨團總召

▲民眾黨不分區立委賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

台灣民眾黨在2020大選中選出好成績，政黨票衝出11.22％得票率，5名不分區立委順利進入國會，還可組成黨團成為國會第三大黨。民眾黨立委當選人蔡壁如13日受訪時表示，由不分區第1的賴香伶擔任黨團總召，副總召則是不分區第2的張其祿。

民眾黨奪得1,588,706的政黨票、得票率11.22％，列不分區前五名的前北市勞動局長賴香伶、中山大學教授張其祿、「郭家軍」高虹安、世界台商總會青商會秘書長邱臣遠、前台北市府顧問蔡壁如，確定進入國會。

談到未來5人想進入的委員會，蔡壁如說，要看抽籤能不能抽到，張其祿傾向內政，高虹安可能是經濟，自己是衛福跟長照，但是跟賴香伶有點重疊，所以內部還會再進行討論。

蔡壁如也提到黨團日後的工作分配，總召、副總召將由賴香伶、張其祿擔任，黨務由祕書長張哲揚統籌，她則負責文宣組織。

下屆國會藍綠版圖大變動，民進黨61席、國民黨38席，時力3席、民眾黨5席、台灣基進黨1席、無黨籍5席。面對民進黨單獨過半優勢，蔡壁如表示，有在思考「在野大聯盟」的概念，在議題上尋求各黨派合作，民進黨裡頭也有好朋友，只要是福國利民的，就可能可以合作。

此外，「學姐」黃瀞瑩否會回北市府續任副發言人？蔡壁如說，黃瀞瑩會先休息幾天，總之就由她來做決定，如果她想要進入國會，也是一大亮點，如果她要回市府，也會是很稱職的北市府副發言人。

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