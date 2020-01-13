確定調漲！北捷票價下月起取消8折優惠　改推忠誠優惠

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

去年底台北捷運傳出取消8折優惠！台北捷運13日開董事會拍板定案，將改以「忠誠方案」回饋通勤族，新票價將報北市府核定，並於下個月實施上路。

台北捷運票價優惠調整方案已經初步擬訂完成，依「忠誠度」採每月分級回饋，「搭越多、現金回饋越多」：每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，通勤、通學及捷運常客，最高回饋30%，相當於全票7折，比現行的8折更優惠；本方案包括悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫有錢卡等4種電子票證，搭乘捷運均可適用。

▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）



至於定期票、敬老卡及愛心卡（4折）、兒童卡（臺北市6折、新北市4折）及轉乘優惠，都維持原來的優惠票價或扣款金額，沒有任何改變。另外，公共運輸1280元定期票，主要是照顧搭乘距離較遠、每月支出金額較高的族群，北捷新的票價優惠，則可同時嘉惠短程及長途距離的捷運常客，讓鼓勵搭乘大眾運輸的措施更為完整。

北捷指出，捷運票證閘門會在旅客出站刷卡時，除了進行扣款（以全票票價計），也會記錄當月（每月1日0時至該月最後1日24時）這張票卡的搭乘次數及金額（以出站扣款的時間為準）。 旅客在隔月起的6個月內，再次使用同一張卡刷卡搭乘時，卡片內就會自動把回饋金「前月搭乘金額（以全票計）×現金回饋比例」，加值到這張卡片的電子錢包，回饋金可以用來搭捷運、公車，也可以用來消費購物。