北捷與關渡宮合推發財金票卡　1/16關渡站限量開賣

▲北捷與關渡宮合推發財金票卡。（圖／取自台北市政府網站）

記者黃士原／台北報導

在與艋舺龍山寺合推祈福票卡、霞海城隍廟合推月老票卡之後，北捷在農曆過年前與關渡宮獨家推出「財神到站發財金」限定主題票卡，1月16日在捷運關渡站自動售票機開賣，共有「發」、「財」、「金」3款限量販售各3萬顆，每顆售價100元，可不限距離搭乘北捷2趟，每人每款限購2顆。

財神到站發財圓形票卡正中央有喜氣洋洋的紅色「發」字，也有溫暖積極的橘色「財」字，更有光輝亮眼的黃色「金」字，圓滾飽滿的字體，帶出討喜富足的感受，另一面則以元寶為主體，象徵和氣生財圓圓滿滿。為了方便民眾保存「財神到站發財金」主題票卡，關渡站捷運商品販售處自1月16日至29日售出平安符吊飾，售價50元，可放置票卡及籤詩，好運隨時帶著走。自1月30日起於中山站捷運商品販售處販售。

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▲「發」、「財」、「金」3款限量販售各3萬顆，每顆售價100元，可不限距離搭乘北捷2趟，每人每款限購2顆。（圖／取自台北市政府網站）

此外，前200名購買「財神到站發財金」者，好康獨享加碼大方送福袋，內有關渡宮提供的平安符、春聯、零錢袋與十二生肖繪本及京站企業有限公司提供的美食伴手禮。祝福大家鼠年新春順心發財，事業、學業「鼠」一「鼠」二。