東森幣發行54億成「幣王」　王令麟：帶動VIP人數與營收創5年來新高

▲東森購物2019年全通路整體業績表現亮眼，會員及業績均大有成長，東森購物董事長王令麟表示，其中「東森幣」的帶動功不可沒。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森（2614）旗下轉投資東森購物，2019年1～12月合併草莓網營收年成長22%，達204億元，衝破200億大關。全通路整體業績表現亮眼，主要歸功於整合全集團資源力推東森幣奏效，推出至今已發行超過54億東森幣，成為目前所有零售、電商通路中發行量最大的「幣王」，成效斐然也令同業紛起效尤。

為全面提升東森購物會員服務，東森幣自2018年8月開始發送後，累積至2019年12月31日為止，17個月共發行超過54億，其中有28億已被使用，使用率逾53%，不僅是目前國內電商幣中發行量最高，也是虛擬通路最早發行的貨幣。而目前可透過4種方式獲得，包括：會員生日禮金領取、購物回饋、加入東森直銷網連通會員，立即可得500元東森幣、下載東森購物APP玩奪寶遊戲賺東森幣。

▲東森幣取得方式容易，可透過生日會員禮、簽到打卡、購物回饋等可獲得，尤其即日起至1月31日以前，在東森購物各通路消費，最高可享20%東森幣回饋。（圖／東森購物提供）

由於東森幣1元等同現金1元，可於消費時折抵使用，也能在東森購物APP上玩遊戲和抽獎，在多用途助攻下，帶動東森購物2019年會員及業績均有成長，而根據數據統計分析，全通路會員成長新客及舊客甦醒達9.3%，其中VIP成長佔30%；回購率從過去使用比率8.9%提高為10.8%；發行前購買件數由1078萬件躍升至發行後1353萬件，增加26%。

東森購物王令麟董事長表示，東森幣推出迄今，東森購物的訂單數成長19%、件數成長26%、營業額成長33%、折抵金額成長56%。2019年11月VIP會員人數為43.4萬，與去年2018年同期33.4萬相比，大幅成長30%。東森購物VIP人數累計至2019年11月份總計為43.3萬人，共創造125.8億消費金額，佔全通路營收73.5%，無論人數與營收都創下5年以來的新高，東森幣居功厥偉。展望未來，集團期在2024年整體營收目標達1300億。

東森購物20年來始終不變的是東森嚴選，一直在變的是不斷追求創新。東森購物目前除了有電視、型錄、電話行銷、MOD、APP、OTT等，集團近年更積極發展多元通路，包括併購自然美、草莓網、寵物雲，帶動東森聲量往上提升之外，各通路之間的資源整合對於東森幣推行也發揮加乘效果，並透過大數據支持，強化線上線下導客。未來營運重點將放在線下，建立起東森生態圈，在各通路會員相互引導下，將東森幣由線上推廣到集團各線下東森自然美、寵物雲等實體店面使用，結合線上線下成功導客，提供更多、最好的服務給消費大眾。