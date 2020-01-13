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比國立待遇更好！私校退撫3新制全加入　退休金每月最多增2.4萬

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▲▼教育部私校退撫儲金監理會估算，加入新制措施教師，每月將可領較目前多2.4萬元。（圖／教育部提供）

▲私校退撫儲金監理會以全新制30年資退休大學教師為例，預估所得可提高1萬元。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

為持續完善退休金制度規劃，提高私校教師退休生活品質，去年完成私校退撫條例修法，將老師增額提撥退休準備金普及到每一位老師都可享受；推動分期請領制度，讓新制施行以後退休老師都可以把退休金繼續留下來投資。教育部私校退撫儲金監理會今（13日）估算，加入新制的教師，每月可領較目前多2.4萬元。

私校退撫儲金監理會指出，增額提撥已於去年全面開辦，參加增額提撥的教職員，除學校可為員工額外提撥外，在免稅額度內亦享有稅賦優惠，而單這部分的增額提撥，以全新制30年資退休大學教師為例，預估所得可提高1萬元；高中教師也可提高9千元。

請繼續往下閱讀...

私校退撫儲金監理會表示，統計自主投資實施近7年以來，年平均績效保守型為2.01%，穩健型6.49%，積極型6.63%。以全新制30年資退休大學教師為例，年報酬率為4%，若透過分期請領制度，退職後續留投資25年（年報酬率為4%），其每月退休金原約5.3萬將增加至5.9萬，可望多領約6千元；高中教師每月退休金由原約4.5萬增加至5萬，可望多領約5千元。

▲▼教育部私校退撫儲金監理會估算，加入新制措施教師，每月將可領較目前多2.4萬元。（圖／教育部提供）

▲教育部私校退撫儲金監理會估算，加入新制措施教師，每月將可領較目前多2.4萬元。（圖／教育部提供）

私校退撫儲金監理會指出，99年1月1日新制實施後才退休或資遣的教職員，可以申請繳回已領取的退休金或資遣給與，繳回之退休金或資遣給與，除可先放置存款型帳戶外，亦可透過分期請領方式繼續投資保守、穩健及積極型三種組合，享有專業且低成本的理財規劃，增加收益以累積較高退休金機會。

私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男說，對於還沒有選擇投資組合的老師，為增加其累積較高退休金的機會，今年3月16日將由保守型改配置在人生週期基金，不管在配置前、後，老師仍可隨時改變配置的組合，以大學教師30年年資為例，保守型投資組合轉為人生週期基金後，報酬率約由2%增加至4%，職業退休金（不含公保年金及增額提撥）原約每月2.3萬增加至3.1萬，可望多領約8千元；高中教師其職業退休金原約1.9萬增加至2.6萬，可望多領約7千元。

另外，私校退撫儲金監理會提到，今年1月1日起，私校老師退休或資遣時可以選擇延後請領退休金，繼續自主投資，也可以分期請領，以降低請領退休金或資遣給與時，遭遇金融市場不佳的衝擊，以保障教職員退休生活。賴俊男表示，如果教師3項新制都有加入，預計未來每月退休可多領2.4萬元，是有機會超過國立大學待遇。

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