　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我也是警察」！人妻俏護士熱戀已婚警　夫摩鐵捉姦驚見小王是「學長」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

已婚的黃姓員警偷吃人妻，遭抓姦時，才知道人妻丈夫是警界學弟，尷尬到說不出話。（示意圖／pakutas）

▲已婚的黃姓員警偷吃人妻，遭抓姦時，才知道人妻丈夫是警界學弟，尷尬到說不出話。（示意圖／pakutas）

圖文／CTWANT

基隆市1名已婚黃姓警員與護理師雪兒（化名）發生婚外情，2人開房間時，被雪兒老公找來的徵信社抓包；雪兒老公當場飆罵黃員「我也是警察」，黃員得知雪兒老公竟是他的學弟，尷尬到說不出話來。

根據了解，30多歲已婚黃姓警員，2個多月前至轄內一間診所看病，對診所護理師雪兒難以忘懷，甚至明知女方已婚，不顧雙方都有家庭，展開熱烈追求。抵不過猛烈攻勢，雪兒竟瞞著另一半偷偷與黃員交往，由於雪兒作息不正常，老公因而起疑、花40萬元找徵信社調查，才發現雪兒出軌對象竟是警察，且還是其他分局某派出所的學長。

雪兒不知姦情已經曝光，和黃員依舊打得火熱，徵信社在上月跟監2人至基隆市1間摩鐵，打算進入屋內，但2人拒不開門，直到雪兒接到老公來電：「我在門外」，才打開房門。雪兒的老公見2人在房內，當場飆罵黃員，黃員得知雪兒的老公竟是自己的警察學弟，又驚訝又尷尬，說不出話來。

遭當場抓姦後，雪兒向老公坦承是第二次跟黃員開房間，雪兒丈夫提告黃員妨害家庭。不過黃員向妻子認錯並獲得原諒，妻子反控雪兒妨害家庭，雙方為此互告，對簿公堂。

更多 CTWANT 報導
便祕3天！他睡前再試「用力擠出」　下秒昏迷...倒馬桶旁猝死
賭「800萬請雞排」男子身分曝光！父出面：想吃的人要失望了
臉書按讚數、IG愛心太少！19歲正妹輕生　姐姐崩潰：社交媒體要負責

ET快訊
蘇貞昌臨時院會將率內閣總辭　蔡英文成功慰留
案情逆轉！桃園男回家拿鑰匙離奇死亡　弟弟涉重嫌
獨／Keanna提告謝和弦、莉婭「侵害配偶權」　求償420萬
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「去死女韓粉」高雄地檢按鈴控告中選會瀆職！放棄北上出庭陳菊告訴

缺關鍵那一塊！割陰分屍案警二度搜山　林男屋內殺牛刀無血跡反應

趁速食店店員忙打烊　跛腳光頭男5秒內摸走IPhone後逃逸

瘸腳男包紗布報警遭槍擊　調監視器戳破謊言…社維法送辦

「我也是警察」！人妻俏護士熱戀已婚警　夫摩鐵捉姦驚見小王是「學長」

法官遲到竟扯「電腦故障」還偷懶慢裁定致受刑人多服刑

桃園男攀爬自家拿鑰匙卻倒臥血泊亡！喉嚨撕裂傷太可疑　弟弟涉有重嫌

失聯50年！　高中女閨蜜靠警方比對「戶政系統」重聚

台南仁德廢輪胎工廠大火　600平方公尺鐵厝廠房全毀

獨／提告謝和弦、莉婭「侵害配偶權」求償420萬　還是正宮！扣嫂163字聲明

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

「去死女韓粉」高雄地檢按鈴控告中選會瀆職！放棄北上出庭陳菊告訴

缺關鍵那一塊！割陰分屍案警二度搜山　林男屋內殺牛刀無血跡反應

趁速食店店員忙打烊　跛腳光頭男5秒內摸走IPhone後逃逸

瘸腳男包紗布報警遭槍擊　調監視器戳破謊言…社維法送辦

「我也是警察」！人妻俏護士熱戀已婚警　夫摩鐵捉姦驚見小王是「學長」

法官遲到竟扯「電腦故障」還偷懶慢裁定致受刑人多服刑

桃園男攀爬自家拿鑰匙卻倒臥血泊亡！喉嚨撕裂傷太可疑　弟弟涉有重嫌

失聯50年！　高中女閨蜜靠警方比對「戶政系統」重聚

台南仁德廢輪胎工廠大火　600平方公尺鐵厝廠房全毀

獨／提告謝和弦、莉婭「侵害配偶權」求償420萬　還是正宮！扣嫂163字聲明

LINE MOBILE限時三天紅包加碼　最高12%回饋再送88紅包

龍千玉胖5公斤照樣逆齡...「上圍激增」添金內衣迎新春！

真‧扶龍王！王世堅曾說蔡英文連任就跳海　網笑「很有經驗」：帶上黃昭順

中職／江奕昌家庭因素離隊　高政華接手體能訓練

Keanna告謝和弦、莉婭！曝100%真實自己「用智慧反擊不義之人」

【選後分析】蕭徐行／反中意識新高　中台關係新定位

LAURA MERCIER年度熱賣Top 5！其中2款連韓劇女神鄭有美都愛用

2020台灣燈會后里主燈上梁　盧秀燕：緊鑼密鼓籌備為國家辦好燈會

脫離鬼城封號！新北人口最多5大里　前4名都在林三淡

拍到一半大崩潰「柯佳嬿救了他」　謝博安吐心聲：沉寂很久的翻身機會

社會熱門新聞

不忍了！扣嫂提告謝和弦莉婭　求償420萬

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

遭網友恐嚇　小燈泡媽嘆：沒有家長可以忍受

3男攔車敲爆玻璃　爸心疼：帶2幼兒去收驚

屋主出遊2天家衰淪凶宅傻眼：不認識他

48歲國道警支援選舉猝死！原訂2天後調職回鄉照顧老母

分屍女華僑　兇嫌燒炭慘死在基隆

17歲無照少年阿里山撞飛！未婚妻慘遭輾

普悠瑪撞擊！老翁卡車站月台縫隙亡

割陰分屍案　林國平搬屍畫面曝光！

桃園男翻進2樓幫開門！喉嚨離奇撕裂傷慘死

回恆春投票！基隆住家變凶宅　屋主：為何要挑這

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

更多熱門

相關新聞

賤兔「連續殺人性侵案」兇手長相公開

賤兔「連續殺人性侵案」兇手長相公開

韓劇《信號Signal》曾改編南韓2005年真實發生的「新亭洞連環殺人案」，近日該案出現重大進展，南韓節目《想知道真相（그것이 알고 싶다）》找到新的目擊者，並在對方的協助下模擬出嫌犯長相，縮小範圍鎖定有性侵前科的張姓、裴姓男子。

屋主出遊2天家衰淪凶宅傻眼：不認識他

屋主出遊2天家衰淪凶宅傻眼：不認識他

王大陸0偽裝信義區約會！

王大陸0偽裝信義區約會！

便祕3天！他睡前蹲馬桶　下秒猝死

便祕3天！他睡前蹲馬桶　下秒猝死

3男攔車敲爆玻璃　爸心疼：帶2幼兒去收驚

3男攔車敲爆玻璃　爸心疼：帶2幼兒去收驚

關鍵字：

周刊王基隆護理師黃姓警員

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

不忍了！扣嫂提告謝和弦莉婭　求償420萬

飲料店後面滿慢的！老闆娘女兒被跟　師父：她身上太多

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

環時總編談武統台灣：必須面對現實

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

快訊／EXO Chen親筆信認愛

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面