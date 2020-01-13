「我也是警察」！人妻俏護士熱戀已婚警　夫摩鐵捉姦驚見小王是「學長」

▲已婚的黃姓員警偷吃人妻，遭抓姦時，才知道人妻丈夫是警界學弟，尷尬到說不出話。（示意圖／pakutas）

圖文／CTWANT

基隆市1名已婚黃姓警員與護理師雪兒（化名）發生婚外情，2人開房間時，被雪兒老公找來的徵信社抓包；雪兒老公當場飆罵黃員「我也是警察」，黃員得知雪兒老公竟是他的學弟，尷尬到說不出話來。

根據了解，30多歲已婚黃姓警員，2個多月前至轄內一間診所看病，對診所護理師雪兒難以忘懷，甚至明知女方已婚，不顧雙方都有家庭，展開熱烈追求。抵不過猛烈攻勢，雪兒竟瞞著另一半偷偷與黃員交往，由於雪兒作息不正常，老公因而起疑、花40萬元找徵信社調查，才發現雪兒出軌對象竟是警察，且還是其他分局某派出所的學長。

雪兒不知姦情已經曝光，和黃員依舊打得火熱，徵信社在上月跟監2人至基隆市1間摩鐵，打算進入屋內，但2人拒不開門，直到雪兒接到老公來電：「我在門外」，才打開房門。雪兒的老公見2人在房內，當場飆罵黃員，黃員得知雪兒的老公竟是自己的警察學弟，又驚訝又尷尬，說不出話來。

遭當場抓姦後，雪兒向老公坦承是第二次跟黃員開房間，雪兒丈夫提告黃員妨害家庭。不過黃員向妻子認錯並獲得原諒，妻子反控雪兒妨害家庭，雙方為此互告，對簿公堂。

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