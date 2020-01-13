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便祕3天！他睡前蹲馬桶「用力擠出」...下秒「咚」昏倒猝死

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大便不要太用力。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

▲大便不要太用力。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

浙江一名72歲朱姓老翁睡前上大號，結果太用力，「咚」一聲巨響，昏倒在馬桶旁邊，經搶救後仍身亡。醫生表示，每年都會碰到在馬桶上發生意外的病例，特別在秋冬季節。

《錢江晚報》微信公眾號報導，朱姓老翁患有冠心病和高血壓多年，平時都有按時服藥；事發當天，他已便秘3天，都沒有排便，因此趁著睡前再試試，沒想到從此再也沒醒來。家屬聽到「咚」一聲，推開門一看，老翁已昏倒在馬桶旁，趕緊將他送醫治療，但仍回天乏術。

醫生透露，造成老翁猝死的原因，就是他上廁所太用力了，而大多數病患的心臟超音波均顯示心臟有破裂情形。護士也表示，之前也曾遇過幾個老人，大便時不幸猝死在廁所；她指出，一名70歲老伯大便後出現心率下降、心臟驟停的情況，經搶救仍沒有挽回生命，所以都會再三叮囑年長者千萬不要用力排便。

對此，醫師賈珠銀分析，便秘和憋尿用力屏氣時，會使胸腔內壓急劇升高（胸內壓經常升高40 mm Hg以上），強烈刺激迷走神經，抑制了心臟的電傳遞，可使心率減慢，隨後出現血壓劇降，甚至出現心肌嚴重供血不足、致命性的心律失常、心臟停跳。

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