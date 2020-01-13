連2天激戰後「保險套破洞」害老婆懷孕　要賠償先證明「正常使用」





▲保險套破洞害老婆又懷孕。（圖／翻攝自浙江電視台小強熱線，下同）

記者劉亭／綜合報導

浙江嘉興一對王姓夫婦上個月激情後，發現保險套中間破了大洞，雖然買了事後避孕藥服用，但老婆還是懷孕了，因此要求保險套公司負責，但雙方對於賠償範圍有爭議，市場監管部門卻要求「要證明是正常使用」，讓小王很難接受。

根據「新晚報」報導，王先生表示，和妻子目前已有2名孩子，兩人一直以來都用杜蕾斯保險套，結果上月8日行房後發現保險套中間裂開，隔天再用了一個保險套，又出現同樣的問題。

在第一次發現保險套破裂後，王先生就趕緊購買了事後避孕藥，可妻子還是懷孕了，還出現了嚴重的不適，只能天天躺在床上，因此連工作都辭了，之後準備到海甯許巷社區衛生服務中心進行人工流產。

杜蕾斯方面表示，只能賠王先生買保險套和避孕藥的錢，但王先生沒有辦法接受，質疑產品質量有問題。杜蕾斯1個月後回答，「安全套為何破裂，原因不清楚；但是，這個批次的安全套不存在品質問題，這一點很清楚」。

王先生的手上目前有兩個未使用、兩個使用後破損的保險套，他不接受杜蕾斯的檢測結果，因此找到了海寧當地的市場監管部門。市場監管部門解釋，要證明杜蕾斯的品質有問題，需要兩個條件，第一是管道正規，這已經得到認可；第二是消費者不存在使用不當。

但由於「正常使用」很難界定，王先生擔心沒有辦法維護自己權益。市場監管部門表示，王先生去年11月購買的那一批杜蕾斯，杜蕾斯總部表示已經沒有多少庫存，達不到抽檢的標準。針對王先生的情況，海寧當地的消保委接下來會牽頭進行調解，如果調解不成功，王先生稱不排除走法律途徑維權。

►只顧著滑手機？臉也要天然發光