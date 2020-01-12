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「懷孕8週禁墮胎」公投遭中選會駁回　還有這6項提案將舉行聽證…

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▲▼胚胎,細胞,實驗。（圖／CFP）

▲胚胎。此圖為示意圖，並非母親懷孕8周後的胎兒圖。（示意圖／CFP）

記者袁茵／台北報導

中央選舉委員會11日召開委員會議，審議7項全國性公民投票提案，決議其中6項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點，另1項公投提案經補正仍不符規定，決議依法予以駁回。關於被駁回的公投提案，就是日前受到許多民眾討論的「懷孕8週禁墮胎」公投。

基督教政黨「合一行動聯盟」主席彭迦智前陣子提出7項公投提案，其中一個最充斥爭議的提案，主文為「你是否同意『優生保健法施行細則第十五條第一項本文：人工流產應於妊娠二十四週內施行。』修正為『人工流產應於妊娠八週內施行』。但屬於優生保健法第九條所訂內容（例如：醫療行為、受性侵、亂倫者…等）不在此限。」

▲▼彭迦智。（圖／翻攝自中選會直播影片）

▲彭迦智。（圖／翻攝自中選會直播影片）

彭迦智將這條公投提案稱為「心跳法案」，但許多網友並不這麼認為，痛批「管別人子宮」、「不是你在生在養就給我他X的閉嘴」、「不然生下來你養嗎？」。

彭迦智在2019年10月中選會舉辦的聽證會中強調，胚胎在第4周時，神經已經開始成形，第8到第10周就有心跳，且第8周大腦就有大腦皮質發育，具有人體外型基本的特質，手腳完全成形，有外觀可以區分性別，「台灣人民對於虐貓虐狗都已經無法容忍了，我們為何可以容忍殺死嬰兒呢？難道我們不如貓狗嗎？」

當時彭迦智說，墮胎於懷孕24周內實施縮短至8周內這提案，先不論對生育率幫助有多大，至少可以因此喚醒人們對胎兒生命的重視，再透過積極教育可以減少墮胎率，只要訂定對的法律，人民一定會遵守，所以主張「鼓勵收養，制止墮胎，支持出養，尊重生命，減少墮胎率，增加生育率。」

▲▼林志潔。（圖／翻攝自中選會直播影片）

▲林志潔。（圖／翻攝自中選會直播影片）

針對彭迦智當時的說法，交大科技法律學院教授林志潔也在公聽會上表示，提案方的理由陳述總共出現4遍「殺死嬰兒」，但嬰兒跟胎兒有重大差距，民法規定「人之權利能力，始於出生，終於死亡」，必須是已經排出母體的嬰兒，且能夠獨立存活。

林志潔說，如果把嬰兒與胎兒畫上等號，那麼除了這個提案以外，不妨也來提個「你的精子不是你的精子」，這樣父親抽菸喝酒或全家人飲食不平衡，甚至是爸爸媽媽兩人去有可能導致流產的地方玩，是否會成為過失殺人？「我們不可能因為一個胚胎的情況，就去剝奪身而為人的母體本身權利！」

▲▼黃閔照。（圖／翻攝自中選會直播影片）

▲黃閔照。（圖／翻攝自中選會直播影片）

同樣身為反對方的台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照則說，就醫學層面來講，至少有5％到35％是不規則月經，所以當發現懷孕的時候，已經超過8周墮胎限制，尤其是弱勢團體如性侵亂倫或未成年人以及未婚婦女來講，這些人要考慮醫療救助需要有比較長的時間，所以當要醫療救助的時候都超過8周了。

面對「心跳法案」公投提案，中選會11日表示，彭迦智所提的「你是否同意『優生保健法施行細則第十五條第一項本文：人工流產應於妊娠二十四週內施行。』修正為『人工流產應於妊娠八週內施行』。但屬於優生保健法第九條所訂內容（例如：醫療行為、受性侵、亂倫者…等）不在此限。」全國性公民投票案提案，經本會2019年11月21日函請提案人之領銜人限期補正，提案人之領銜人補正經提委員會審議，認定仍不符合規定，決議依法予以駁回。

不過中選會也在11日同時公布彭迦智提出的另外6項公投提案，是經委員會議審議後，認為有舉行聽證必要，以釐清相關爭點的公投提案，包括：

一、彭迦智所提「你是否同意，優生保健法第三章第九條第一項，應增訂第七款條文：『除有招致生命危險或危害身體健康之急迫性者外，於施行人工流產前，應有六天思考期，並由政府委託社福單位及醫界，協同安排諮商輔導等評估，並需充分尊重當事人之隱私權。』」。

二、彭迦智所提「你是否同意國有財產法第 47 條第三項本文：『經改良之土地，以標售為原則。』修正為『經改良之土地，以租賃或設定地上權為原則。』中央或地方政府所持有土地，皆應納入國有財產法管理。平均地權條例第七條亦應刪除或修正，以符合此項公投訴求。」。

三、彭迦智所提「你是否同意以『另立專法』方式，責成考試院規範公營企業及其子公司、轉投資公司及政府握有主導權的準公營企業、民營企業、財團法人、行政法人、基金會等『負責人』，採透明公開遴選制度；依專業、資歷、績效為聘用、續聘標準，不因政黨輪替而更動。」。

四、彭迦智所提「您是否同意：臺灣地區與大陸地區人民關係條例第一條，增訂一項法條：九二共識就是『擱置爭議、務實協商』。在『一中各表、捍衛中華民國主權』基礎上，應以協商代替對抗，全力發展『和平經濟』，並堅定拒絕大陸地區政府提出的『一國兩制』政治性議題。」。

五、彭迦智所提「依電業法第1條減少碳排放原則，政府應立法確定非煤時間表，以符合非煤家園世界潮流。你是否同意：『以平均每年至少降低5%之方式，於民國109年開始，逐年降低燃煤電廠發電量，並使燃煤發電設備最遲於民國129年全部停止運轉。』」。

六、彭迦智所提「你是否同意：在合憲、合法及戰略考量架構下，重新恢復『國統綱領』，並恪遵以下四大原則『以全民的福祉為依歸，而不是黨派之爭』、『保障基本人權，實踐民主法治為宗旨』、『大陸與台灣均是中華民國的領土』、『首應尊重台灣地區人民的權益並維護其安全與福祉』。」。

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