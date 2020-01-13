要切不要辣！3Q陳柏惟擠下顏寬恆　網翻出潘恒旭祭品文：1000份雞排呢





▲近年名嘴、政治人物，都喜歡拿雞排當作政治賭注。（圖／記者許力方攝）

記者張靖榕／綜合報導

2020總統大選結束，各家開始盤點選前貼「祭品文」的人物，其中高雄前觀光局長、韓辦活動總監潘恒旭，2019年8月曾誇口，若和顏寬恆對戰的3Q陳柏惟當選的話，就在高雄市三民區送出1000份雞排。網友湧入潘臉書「刷一排雞排」，但本人毫無回應，13日上午臉書甚至只剩下2012年以前的貼文。

台灣基進黨明星「3Q陳柏惟」，2018年九合一選舉時落敗，無緣高雄市議員，今年轉戰台中挑「大魚」，和國民黨本省籍政治世家、地方派系出身的顏寬恆比拚。最終大選結果出爐，陳柏惟締造奇蹟，成功當選立委「放顏寬恆自由」。

台語溜溜轉的「南台灣戰神」陳柏惟，12日騎著單車在和台北市一樣大的選區內謝票，一路遇到民眾熱情相待和騎機車跟隨，路上還一度被鞭炮炸中臉部，幸好沒有大礙。

網友們也沒忘記潘恒旭1000份雞排的承諾，立刻湧入潘的臉書留言，「餓了，雞排呢」、「雞排要切不加辣，謝謝」、「潘局長，說好的雞排呢」、「餓了，雞排還不出」、「雞排去哪領」、「請問是要買現點現炸的嗎」、「雞排拿來」！

選前誇下海口的潘恒旭，則是選後至今都還沒有出面說話，似乎也暫時把臉書近年貼文關閉，最新的動態上只剩2012年以前的貼文。