新婚夜被唸！30歲男嫌煩睡客廳...隔天回房嚇壞　老婆嘴唇發紫昏迷

▲隔天一睡醒，看見新婚妻昏迷不醒，男子當場嚇歪。（示意圖／取自LibreStock）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名30歲男子日前剛完成終身大事，卻和老婆在新婚夜當天吵了架。事後，受不了對方碎碎念的他便到客廳睡覺，沒想到隔天起床後，竟發現老婆嘴唇發紫，且躺在床上昏迷不醒，嚇得趕緊叫救護車。

綜合陸媒報導，男子表示，自己過去一直在工廠裡上班，很少接觸到女生，所以一直都沒找到女朋友，身邊也沒有幾個異性朋友。直到近期，他覺得自己一事無成，不僅工作沒什麼前途，也沒有得到晉升的機會，而且還沒房沒車，當下反省了不久，便決定聽從父母建議，先找個對象。

據悉，男子前前後後共和20多名女子相親，才看中了現在的老婆，雙方便決定開始交往。他提到，「在經過一對時間的接觸後，我對她各方面都挺滿意的，性格脾氣方面都挺好的，所以交往了半年就準備結婚了。」

▲30歲男與妻子吵架，賭氣到客廳睡沙發。（示意圖／pixabay）

事後，男子到女方見了父母，「她父母對我都很好，特別喜歡我，只說要答應他們好好對待女兒，就可以將女兒許配給我。」他提到，「因為老婆是家裡的獨生女，所以岳父、岳母根本沒提聘禮的事。」

之後，兩人在酒店舉辦了簡單的婚禮，攜手進入了婚姻的殿堂，開始了新婚生活，沒想到婚禮當夜，該名男子因為受不了老婆一直碎碎念，便賭氣到客廳沙發睡覺，沒想到隔日一大早，他回房間一看傻住，「老婆當時眉頭緊皺、嘴唇發紫，怎麼叫都叫不醒，我完全不知道該如何是好，回過神後，趕緊叫救護車，並通知岳父岳母。」

事後，女方的爸媽才向男子坦承，「我們的女兒有輕微的心臟病，一激動、一緊張可能就會復發，可是這些年一直沒什麼意外，所以我們也沒當回事，請你以後多擔待。」該名男子聽到後氣炸，覺得自己被騙，想要離婚，目前雙方仍在協調中。

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