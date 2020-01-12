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英王室急召危機會議　查理王儲威脅「斷哈利每年2億金援」

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▲▼ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王室緊急商討哈利王子辭退一事。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世、查理王儲和威廉王子9日召開危機會議，討論哈利王子與妻子梅根擅自宣布辭去王室高級成員的解決辦法，並下令王室工作人員要在幾天而不是幾星期內搞定。

根據外媒報導，英國女王、查理王子與劍橋公爵威廉王子9日以視訊方式商討，據了解，薩塞克斯公爵夫婦完全不把王室幕僚對於兩人的建議放在眼裡，僅在聲明發出前十分鐘告知其他王室成員，且朝臣並不支持讓哈利和女王會面，擔心哈利會用花言巧語說服女王答應他的要求。

王室官員已要求跟哈利夫婦進行面談，最快可能在下周達成兩人未來相關協議，而維安最高負責人內政大臣巴特爾可能參與協調。

▲▼英國哈利王子和夫人梅根。（圖／路透）

▲哈利王子與夫人梅根打算移居國外。（圖／路透）

若薩塞克斯公爵伉儷執意要放棄王室職責，哈利王子的父親查爾斯王子（The Prince of Wales）表示將會停止提供金援，他們先前每年都會從查爾斯王子那裡得到500萬英鎊（約新台幣2億元）的公務津貼。

梅根在英國停留3天後，在9日已飛回加拿大跟8個月大兒子亞契團聚。據了解，哈利夫妻日後也可能定居加拿大，過去每年數十萬英鎊的保護費目前由納稅人負擔，若哈利倆長期在國外，費用將因此大增，是最棘手的問題之一。

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