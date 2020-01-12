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柯文哲拿2024總統門票　小黨得票率過2％下屆還有機會

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▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蔡文鈴／台北報導

2020大選結果出爐，政黨票藍綠各奪下13席次，得票率為33％，民眾黨崛起奪5席次，得票率11％，時代力量超越上次成績拿下3席次，得票率7.7％，而親民黨、台灣基進黨、綠黨得票率都在2％以上，依照選罷法規定在下屆立委中可直接提不分區名單繼續奮戰。

值得注意的是，由台北市長柯文哲創立的民眾黨首次參戰就拿下5席成績，更獲得下次總統提名權，未來政治潛力不容小覷；柯文哲本月7日接受網路節目專訪時，被問到「台灣會不會垮？」他脫口說出「希望我們還可以撐住4年，等我來！」等言論，加上柯文哲2019年12月面對「是否一定選2024總統？」問題時，他表態「沒有意外的話會選！」使外界對柯文哲的2024之路抱持關注。

上次政黨票得票率突破2％的政黨有，民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、新黨、綠黨社會民主黨聯盟、台灣團結聯盟。而這次登記不分區立委的政黨共有19個競爭相當激烈，然而，跨過5％門檻的僅有民進黨33.97％、國民黨33.35％、民眾黨11.22％、時代力量7.7％共4個政黨。

此外，時代力量得票率雖然超越上屆的5％，卻已1席之差仍讓「戰神」黃國昌飲恨；親民黨在第三勢力群起的壓力下，僅拿下3.6％的得票率，未掛過5％門檻，失去立院席次。

然而，在小黨相互競爭的狀況下，親民黨、台灣基進黨、綠黨得票率都在2％以上，雖然無法取得不分區席次，但仍保有下屆不分區立委的提名權，再接再厲。

本屆國會席次分布，民進黨單獨國半，拿下是61席（區域48、不分區13）；國民黨拿下38席（區域25席、不分區13席）；民眾黨不分區5席；時代力量不分區3席；台灣基進黨區域立委1席；其它及無黨籍5席；加起來一共是133席。

▲▼2020大選專區立委席次表。（圖／ETtoday製表）

▲2020大選專區立委席次表。（圖／ETtoday製表）

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