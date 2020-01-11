桃園立委／現任兩強對決　正藍軍不敵結盟綠軍的趙正宇

▲桃園市立委第六選區無黨籍立委候選人趙正宇擺脫正藍軍爭議順利連任。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020桃園市立委第六選區（大溪、八德、復興與中壢區12里）雖僅兩位候選人捉對廝殺，但卻是現任立委爭取連任，選戰之初圍繞著正藍軍之爭，讓選戰始終瀰漫煙硝味，但選舉最後結果趙正宇以三萬餘票擊敗陳學聖順利連任，一般認為，陳學聖以正藍軍爭議並未引起藍營支持者青睞，反而因被對手以空降參選等議題擊敗。

第六選區是藍營大本營，長久以來選民結構都是藍大於綠，因此民進黨在本選區並未提名候選人，禮讓原本是國民黨籍卻遭開除的趙正宇出馬角逐，上屆以768票尋求連任的國民黨籍立委孫大千，本屆再以無黨籍身分參選連任，遇上從第三選區現任立委陳學聖，卻一路被正藍軍議題糾纏不清，但趙正宇成功以在地深耕化解藍營支持者對他的疑慮，最後以懸殊票數順利連任。

趙正宇選舉支出面對藍營攻擊趙正宇背叛國民黨之說多次強調，自己並非民進黨員，雖加入民進黨團運作，但不受黨團動員指揮，他以無黨籍身分參選，與民進黨結盟是尋求選民最大利益，一切以民意為前提。

趙正宇11日宣布當選後簡短致詞指出，這次選舉順利連任，未來要更支持市政府努力向中央爭取各項建設回地方，讓桃園人民更幸福。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。