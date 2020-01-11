　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我沒有躺著選」！對決顏寬恒不再當戰神　陳柏惟訴求「放他自由」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣基進的陳柏惟接受民進黨禮讓，成功挑戰台中第二選區的顏家勢力。

圖文／鏡週刊

不確定是不是好事，但確實感覺陳柏惟有點累，也不一樣了。去年底，他在高雄三民區選議員時，遇上選民質疑他發的衛生紙張數不夠，他還能回嗆：「你這一票我不要啦！」如今銳氣卻減了不少。

太累了嗎？他把這次選舉定調為「9局下半」，是終局之戰，逆轉勝的最後機會，球員們無不擠盡最後力氣，他也一早就站在街口拜票。通勤尖鋒時刻過，他回服務處略作休息後，又靠著猛灌咖啡，接受我們採訪。他說：「昨天只睡4小時。」我幾乎要不忍心跟他說，剛才從高鐵站搭計程車過來，運將面對我「怎麼看陳柏惟這個人？」的提問，回答竟然是：「他是誰？」運將沒有透露投票意向，只笑笑跟我們說：「顏寬恒躺著選，都會上。」

陳柏惟說：「很正常。所以我們一直努力在跑基層。」擅長空戰的他，除了是台灣基進的發言人，更被認為是黨內唯一的政治明星，其狀況被我戲稱為跟去年韓流相同，是「一人救全黨」。只是節目邀約雖多，卻不得不為了勤跑街巷，推掉大半。戰情激烈，顏寬恒網路聲量雖不及他，但點進粉絲專頁，就會知道他也並沒有「躺著選」。

所以不僅無法鬆懈，還要更緊繃，更壓縮。總統政見發表會也沒看。以打韓崛起於政壇，被年輕人奉為新戰神，「我以為你會繼續拿韓國瑜當武器？」他卻否認了，只是說：「我不覺得我在打韓。打韓國瑜，就像廚房看見蟑螂一樣，你打他只是自然反應。」

確實，成也韓國瑜，敗也韓國瑜。去年議員高票落選，歸納出的原因，就是打韓力道過於猛烈，「踩到了一隻鋼鐵蟑螂，拐到腳。」時勢造出悲劇英雄，他回想春節期間，在高雄和民進黨的朋友閒聊，聊到對那次選戰的感想，他對朋友說：「我現在很討厭兩個人，一個叫顏寬恒，一個叫許淑華。我想說選高雄市長，干你們兩個屁事啊！跑來幫他助選。我那時候就講了：你破壞我的家鄉，我打斷你的樁腳。」那是第一次提到顏寬恒，「那這次考慮要不要再投入選舉時，包括分區不分區，多方考量後，就發現，對戰顏寬恒是最佳解。」

為何是最佳解？或許因為他們是截然不同的兩個人，一個素人轉型，一個政治世家；一個35歲未婚，一個36歲當阿公。但這次對決，他坦言，「選區域立委時，你要照顧50%+1的票。」妥協了？他說：「我還是蠻做自己的，但我會選擇不要這麼有攻擊性。」

所以也能說出「我知影顏寬恒嘛足骨力，足打拚，所以我講伊真不自由。」這種好麻吉的話。採訪過程，他多次提到顏寬恒「血統純正，一脈相承。我跟他接觸的過程，其實都蠻友善可愛…但是你一輩子沒有管過報表，忽然要掌握全台中最大的金流？說不定他真正的興趣是刺繡啊。」把對手形容得像魔法世界裡的「爆竹」，自己則是出生麻瓜家庭、空降霍格華玆的妙麗，「所以我一直說，票投陳柏惟，就是放顏寬恒自由。」

但其實陳柏惟也非出生在和政治全然無關的家庭。去年他接受採訪，說阿公曾參與里長選舉，開票時卻停電被做票做掉。他走政治，像做著一個和阿公相同的夢，「遇到問題時，我總想，如果是阿公遇到，會怎麼做？所以我上節目，不是陳柏惟在罵人，是阿公在罵人。」

也有更豐富的管理經驗。從政前，「我是學電腦的，也做過媒體，也拍過電影，製片的工作。製片是什麼？導演管的是畫面裡的事情，畫面外所有的事，全部都是製片的事。所以製片最重要的是什麼？」他瞬間就換掉受詞，繼續講：「你要把城市的未來都規劃好，而且按部就班來執行。你每一秒都在燒錢，都是人民的時間和稅金，所以你必須要很有效率來進行工作的統合，最重要的就是工作協調的能力。所以我認為電影製片是最像立法委員的工作之一，我有很好的專業和能力可以證明給你看。而且我做的電影不是做自己爽的，我做的是商業電影，要能夠賣錢的，市場可以接受的。我做過《寒戰2》《天降雄獅》、《KANO》《幸福路上》，這都不只是在台灣或者中國，甚至是全世界都有名的電影，所以我相信我的能力，一定是說得到也做得到。」

流利台語，一次講完，自信彷彿湧泉爆發，像我問他「覺得哪一點最贏顏寬恒？」他反問我：「我哪一點輸他？」難怪去年底選舉時，他只準備了勝選感言，關鍵時刻也不喊搶救，真心相信政治可以很單純，真心到最後輸掉。

那這一次呢？如果最後只差一點點了，也不搶救嗎？他說：「如果輸掉，也只是代表現在的民主社會，暫時還不需要我。」假若真的輸了，要幹嘛？轉職做網紅，當名嘴戰神？他說：「我認為走到現在，已經不是我們自己想怎麼做，而是這個社會需要我們做什麼？需要我，我就去做。」

只是9局下了，這次再輸掉，真的還有下次嗎？儘管下次總不在他考慮中的事，如台灣基進的立場，「是民進黨需要我們，不是我們需要民進黨。我們相信台灣還是需要有保守派，和進步派。我們讓民進黨當保守派，負責房子內的裝潢，台灣基進負責砌磚，把國界顧好。很衝的事，我們來做，沒有當不當側翼，要不要監督的問題。我們不會考慮因為下一次還要和民進黨合作，就放棄監督。但我們監督的同時，也會把國民黨的桌子壓好，叫他們閉嘴，因為他們不是60分被罵，他們是零分。」

也是難以避免的問題，關於「區域的戰友，不分區的敵人」這一說法，他以台灣基進發言人身分說：「我們和民進黨最大的差別是，他們把國民黨當成正常的政黨，我們是把國民黨當成不正常的政黨。你可以嫌菜不好吃，但也不要去吃屎。你可以來投我們。」且強調台灣基進政黨票民調一直在門檻邊緣，「多一些票，基進就有兩席，那一些票給民進黨，增加不了兩席。」

採訪進行得很倉促，時間一直在趕，因為還要陪他去和當地議員楊典忠拍片，和選民互動，繼續做「1天至少要見1,000人」的行程。而走出戶外，他精神就來了，我多帶一罐的咖啡也沒派上用場。工作結束，幕僚問他：「要不要去廟裡上個香，我們拍個畫面？」他意識到是個「表演行程」，拒絕了，轉頭問我：「早上太累了，講話卡卡。我現在精神來了，不然我們回服務處，重訪一遍好不好？」只好又搭計程車回去一趟。

這次的運將就認識他了。也表明了意願要投他，雖然也說：「應該還是顏寬恒會上啦。」我不懂地方派系的勢力根有多深，但很確定陳怕惟不是害怕耕耘的人。


更多鏡週刊報導
【心內話】媽媽不流淚
【鏡相人間】革命的女人　艾琳達與曾心儀回看美麗島
【革命的女人番外篇】與黨外同志戀愛　作家曾心儀：我經歷過最黑暗的事

ET快訊
全文／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任
神預言蔡英文「會破800萬票」！網超狂分析：恐懼是最強力量
快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」
快訊／韓國瑜致電蔡英文「祝賀當選」：一定服從選舉結果
快訊／民選最高票總統！蔡英文奪770萬票　打破馬英九紀錄
韓粉衝黨部痛罵「搞什麼罷免」電話不斷湧入　陳清茂講一講也哭了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／韓國瑜發表完敗選感言後直接閃！中外記者會直接取消

快訊／韓國瑜鞠躬致謝選民：星期一就回高雄扛起肩上責任

于美人：韓國瑜敗選感言是有史以來最有高度的

感謝郭台銘、柯文哲2位導師　李縉穎：藍綠高牆正在崩塌

快訊／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任

2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃49席、國民黨19席

不斷更新／大幅度領先！蔡英文得票突破8百萬　贏韓國瑜262萬票

不斷更新／蔡英文破8百萬票　韓國瑜落後261萬票

快訊／新北第八選區江永昌衝破10萬票　競辦自行宣布連任成功…支持者瘋狂！

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

快訊／韓國瑜發表完敗選感言後直接閃！中外記者會直接取消

快訊／韓國瑜鞠躬致謝選民：星期一就回高雄扛起肩上責任

于美人：韓國瑜敗選感言是有史以來最有高度的

感謝郭台銘、柯文哲2位導師　李縉穎：藍綠高牆正在崩塌

快訊／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任

2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃49席、國民黨19席

不斷更新／大幅度領先！蔡英文得票突破8百萬　贏韓國瑜262萬票

不斷更新／蔡英文破8百萬票　韓國瑜落後261萬票

快訊／新北第八選區江永昌衝破10萬票　競辦自行宣布連任成功…支持者瘋狂！

快訊／韓國瑜發表完敗選感言後直接閃！中外記者會直接取消

快訊／韓國瑜鞠躬致謝選民：星期一就回高雄扛起肩上責任

YAMAHA推出「黃牌三輪重機」TRICITY 300！遊走城市穩定又安全

于美人：韓國瑜敗選感言是有史以來最有高度的

感謝郭台銘、柯文哲2位導師　李縉穎：藍綠高牆正在崩塌

快訊／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任

2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃49席、國民黨19席

資深玉女現身投開票所　想念郭台銘...苦等卻遺憾錯過

不斷更新／大幅度領先！蔡英文得票突破8百萬　贏韓國瑜262萬票

政治熱門新聞

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／蔡英文最新開票情況

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

不斷更新／時力破100萬票　黃國昌準備進國會

韓國瑜與韓冰現身投票所　民眾包圍一度混亂　

投票幾點去人最少？網友揭關鍵時間點

台中市第二選區！　顏寬恒宣布敗選

相隔6.5km造勢！高雄韓蔡尬場「對比照」曝

不斷更新／韓國瑜：周一會進高雄市政府工作

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

即時開票看《ETtoday新聞雲》

更多熱門

相關新聞

陳柏惟當選網嗨爆　上萬留言洗版

陳柏惟當選網嗨爆　上萬留言洗版

台中市立委第二選區立委選戰結果相當熱烈，國民黨籍的顏寬恒晚間自行宣布敗選，意味著代表台灣基進出戰的「3Q哥」陳柏惟拿下立委席次；詳細名單以中選會的公告為主。顏寬恒宣布敗選後，許多網友湧入陳柏惟的臉書道賀，短短一個小時就超過1萬則留言。

顏寬恒敗選：概括承受沒有怨言！

顏寬恒敗選：概括承受沒有怨言！

日本高中正妹奪LOL冠軍後被肉搜

日本高中正妹奪LOL冠軍後被肉搜

任天堂起家厝改旅館明年春季開放

任天堂起家厝改旅館明年春季開放

畫人無臉只因公司不喜員工有個性

畫人無臉只因公司不喜員工有個性

關鍵字：

鏡週刊陳柏惟顏寬恒

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／蔡英文最新開票情況

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

不斷更新／時力破100萬票　黃國昌準備進國會

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面