「我沒有躺著選」！對決顏寬恒不再當戰神　陳柏惟訴求「放他自由」

▲台灣基進的陳柏惟接受民進黨禮讓，成功挑戰台中第二選區的顏家勢力。

圖文／鏡週刊

不確定是不是好事，但確實感覺陳柏惟有點累，也不一樣了。去年底，他在高雄三民區選議員時，遇上選民質疑他發的衛生紙張數不夠，他還能回嗆：「你這一票我不要啦！」如今銳氣卻減了不少。

太累了嗎？他把這次選舉定調為「9局下半」，是終局之戰，逆轉勝的最後機會，球員們無不擠盡最後力氣，他也一早就站在街口拜票。通勤尖鋒時刻過，他回服務處略作休息後，又靠著猛灌咖啡，接受我們採訪。他說：「昨天只睡4小時。」我幾乎要不忍心跟他說，剛才從高鐵站搭計程車過來，運將面對我「怎麼看陳柏惟這個人？」的提問，回答竟然是：「他是誰？」運將沒有透露投票意向，只笑笑跟我們說：「顏寬恒躺著選，都會上。」

陳柏惟說：「很正常。所以我們一直努力在跑基層。」擅長空戰的他，除了是台灣基進的發言人，更被認為是黨內唯一的政治明星，其狀況被我戲稱為跟去年韓流相同，是「一人救全黨」。只是節目邀約雖多，卻不得不為了勤跑街巷，推掉大半。戰情激烈，顏寬恒網路聲量雖不及他，但點進粉絲專頁，就會知道他也並沒有「躺著選」。

所以不僅無法鬆懈，還要更緊繃，更壓縮。總統政見發表會也沒看。以打韓崛起於政壇，被年輕人奉為新戰神，「我以為你會繼續拿韓國瑜當武器？」他卻否認了，只是說：「我不覺得我在打韓。打韓國瑜，就像廚房看見蟑螂一樣，你打他只是自然反應。」

確實，成也韓國瑜，敗也韓國瑜。去年議員高票落選，歸納出的原因，就是打韓力道過於猛烈，「踩到了一隻鋼鐵蟑螂，拐到腳。」時勢造出悲劇英雄，他回想春節期間，在高雄和民進黨的朋友閒聊，聊到對那次選戰的感想，他對朋友說：「我現在很討厭兩個人，一個叫顏寬恒，一個叫許淑華。我想說選高雄市長，干你們兩個屁事啊！跑來幫他助選。我那時候就講了：你破壞我的家鄉，我打斷你的樁腳。」那是第一次提到顏寬恒，「那這次考慮要不要再投入選舉時，包括分區不分區，多方考量後，就發現，對戰顏寬恒是最佳解。」

為何是最佳解？或許因為他們是截然不同的兩個人，一個素人轉型，一個政治世家；一個35歲未婚，一個36歲當阿公。但這次對決，他坦言，「選區域立委時，你要照顧50%+1的票。」妥協了？他說：「我還是蠻做自己的，但我會選擇不要這麼有攻擊性。」

所以也能說出「我知影顏寬恒嘛足骨力，足打拚，所以我講伊真不自由。」這種好麻吉的話。採訪過程，他多次提到顏寬恒「血統純正，一脈相承。我跟他接觸的過程，其實都蠻友善可愛…但是你一輩子沒有管過報表，忽然要掌握全台中最大的金流？說不定他真正的興趣是刺繡啊。」把對手形容得像魔法世界裡的「爆竹」，自己則是出生麻瓜家庭、空降霍格華玆的妙麗，「所以我一直說，票投陳柏惟，就是放顏寬恒自由。」

但其實陳柏惟也非出生在和政治全然無關的家庭。去年他接受採訪，說阿公曾參與里長選舉，開票時卻停電被做票做掉。他走政治，像做著一個和阿公相同的夢，「遇到問題時，我總想，如果是阿公遇到，會怎麼做？所以我上節目，不是陳柏惟在罵人，是阿公在罵人。」

也有更豐富的管理經驗。從政前，「我是學電腦的，也做過媒體，也拍過電影，製片的工作。製片是什麼？導演管的是畫面裡的事情，畫面外所有的事，全部都是製片的事。所以製片最重要的是什麼？」他瞬間就換掉受詞，繼續講：「你要把城市的未來都規劃好，而且按部就班來執行。你每一秒都在燒錢，都是人民的時間和稅金，所以你必須要很有效率來進行工作的統合，最重要的就是工作協調的能力。所以我認為電影製片是最像立法委員的工作之一，我有很好的專業和能力可以證明給你看。而且我做的電影不是做自己爽的，我做的是商業電影，要能夠賣錢的，市場可以接受的。我做過《寒戰2》《天降雄獅》、《KANO》《幸福路上》，這都不只是在台灣或者中國，甚至是全世界都有名的電影，所以我相信我的能力，一定是說得到也做得到。」

流利台語，一次講完，自信彷彿湧泉爆發，像我問他「覺得哪一點最贏顏寬恒？」他反問我：「我哪一點輸他？」難怪去年底選舉時，他只準備了勝選感言，關鍵時刻也不喊搶救，真心相信政治可以很單純，真心到最後輸掉。

那這一次呢？如果最後只差一點點了，也不搶救嗎？他說：「如果輸掉，也只是代表現在的民主社會，暫時還不需要我。」假若真的輸了，要幹嘛？轉職做網紅，當名嘴戰神？他說：「我認為走到現在，已經不是我們自己想怎麼做，而是這個社會需要我們做什麼？需要我，我就去做。」

只是9局下了，這次再輸掉，真的還有下次嗎？儘管下次總不在他考慮中的事，如台灣基進的立場，「是民進黨需要我們，不是我們需要民進黨。我們相信台灣還是需要有保守派，和進步派。我們讓民進黨當保守派，負責房子內的裝潢，台灣基進負責砌磚，把國界顧好。很衝的事，我們來做，沒有當不當側翼，要不要監督的問題。我們不會考慮因為下一次還要和民進黨合作，就放棄監督。但我們監督的同時，也會把國民黨的桌子壓好，叫他們閉嘴，因為他們不是60分被罵，他們是零分。」

也是難以避免的問題，關於「區域的戰友，不分區的敵人」這一說法，他以台灣基進發言人身分說：「我們和民進黨最大的差別是，他們把國民黨當成正常的政黨，我們是把國民黨當成不正常的政黨。你可以嫌菜不好吃，但也不要去吃屎。你可以來投我們。」且強調台灣基進政黨票民調一直在門檻邊緣，「多一些票，基進就有兩席，那一些票給民進黨，增加不了兩席。」

採訪進行得很倉促，時間一直在趕，因為還要陪他去和當地議員楊典忠拍片，和選民互動，繼續做「1天至少要見1,000人」的行程。而走出戶外，他精神就來了，我多帶一罐的咖啡也沒派上用場。工作結束，幕僚問他：「要不要去廟裡上個香，我們拍個畫面？」他意識到是個「表演行程」，拒絕了，轉頭問我：「早上太累了，講話卡卡。我現在精神來了，不然我們回服務處，重訪一遍好不好？」只好又搭計程車回去一趟。

這次的運將就認識他了。也表明了意願要投他，雖然也說：「應該還是顏寬恒會上啦。」我不懂地方派系的勢力根有多深，但很確定陳怕惟不是害怕耕耘的人。



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