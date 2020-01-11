影／2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

這次大選根本不是蔡英文和韓國瑜在選，而是台灣人民跟對岸官方在對選，這是一次沒有「公投綁大選」，卻是「大選即公投」的民意展現，背後則是國際上的反中與挺中力量的較勁。民間對蔡英文執政並不滿意，卻肯定她維護主權所採取的「不求戰也不畏戰」立場。