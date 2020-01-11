影／2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

▲蔡英文桃園造勢場。（圖／記者沈繼昌攝）
記者周亭瑋／綜合報導
2020立委大選開票中，113席中有區域立委73席、不分區立委34席和原住民立委6席。《ETtoday新聞雲》整理出全台區域立委懶人包，讓大家一次看清楚！最終結果，民進黨分區立委共拿下46席；國民黨則拿下22席；無黨籍4席；基進黨1席。
台北市
台北市第1選區：民進黨吳思瑤
台北市第2選區：民進黨何志偉
台北市第3選區：國民黨蔣萬安
台北市第4選區：民進黨高嘉瑜
台北市第5選區：無黨籍林昶佐
台北市第6選區：國民黨林奕華
台北市第7選區：國民黨費鴻泰
台北市第8選區：國民黨賴士葆
新北市
新北市第1選區：國民黨洪孟楷
新北市第2選區：民進黨林淑芬
新北市第3選區：民進黨余天
新北市第4選區：民進黨吳秉叡
新北市第5選區：民進黨蘇巧慧
新北市第6選區：民進黨張宏陸
新北市第7選區：民進黨羅致政
新北市第8選區：民進黨江永昌
新北市第9選區：國民黨林德福
新北市第10選區：民進黨吳琪銘
新北市第11選區：國民黨羅明才
新北市第12選區：民進黨賴品妤
桃園市
桃園市第1選區：民進黨鄭運鵬
桃園市第2選區：民進黨黃世杰
桃園市第3選區：國民黨魯明哲
桃園市第4選區：國民黨萬美玲
桃園市第5選區：國民黨呂玉玲
桃園市第6選區：無黨籍趙正宇
台中市
台中市第1選區：民進黨蔡其昌
台中市第2選區：基進黨陳柏惟
台中市第3選區：國民黨楊瓊瓔
台中市第4選區：民進黨張廖萬堅
台中市第5選區：民進黨莊競程
台中市第6選區：民進黨黃國書
台中市第7選區：民進黨何欣純
台中市第8選區：國民黨江啟臣
台南市
台南市第1選區：民進黨賴惠員
台南市第2選區：民進黨郭國文
台南市第3選區：民進黨陳亭妃
台南市第4選區：民進黨林宜瑾
台南市第5選區：民進黨林俊憲
台南市第6選區：民進黨王定宇
高雄市
高雄市第1選區：民進黨邱議瑩
高雄市第2選區：民進黨邱志偉
高雄市第3選區：民進黨劉世芳
高雄市第4選區：民進黨林岱樺
高雄市第5選區：民進黨李昆澤
高雄市第6選區：民進黨趙天麟
高雄市第7選區：民進黨許智傑
高雄市第8選區：民進黨賴瑞隆
基隆市
基隆市選區：民進黨蔡適應
新竹市
新竹縣第1選區：國民黨林為洲
新竹縣第2選區：國民黨林思銘
新竹市第1選區：國民黨鄭正鈐
苗栗縣
苗栗縣立委第1選區：國民黨陳超明
苗栗縣立委第2選區：國民黨徐志榮
彰化縣
彰化縣第1選區：民進黨陳秀寶
彰化縣第2選區：民進黨黃秀芳
彰化縣第3選區：國民黨謝衣鳳
彰化縣第4選區：民進黨陳素月
南投縣
南投縣第1選區：國民黨馬文君
南投縣第2選區：國民黨許淑華
雲林縣
雲林縣立委第1選區：民進黨蘇治芬
雲林縣立委第2選區：民進黨劉建國
嘉義縣
嘉義縣第1選區：民進黨蔡易餘
嘉義縣第2選區：民進黨陳明文
嘉義市
嘉義市選區：民進黨王美惠
屏東縣
屏東縣立委第1選區：民進黨鐘佳濱
屏東縣立委第2選區：無黨籍蘇震清
宜蘭縣
宜蘭縣立委第1選區：民進黨陳歐珀
花蓮縣
花蓮縣立委第1選區：無黨籍傅崐萁
台東縣
台東縣立委第1選區：民進黨劉櫂豪
離島
澎湖縣立委第1選區：民進黨楊曜
金門縣立委第1選區：國民黨陳玉珍
連江縣立委第1選區：國民黨陳雪生
▼韓國瑜高雄競選總部。（圖／記者林敬旻攝）