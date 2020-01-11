投票返鄉踴躍⋯搭北宜客運旅客增4成！轉運站大排長龍等回家

▲客運站等車旅客。（圖／記者蕭筠攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是投票日，天氣穩定、陽光普照，不少民眾一早出門投票後就順道出遊，國道一早已湧現車潮。客運業者表示，今日上午至下午2點間，主要是疏運返鄉投票旅客，人數約較一般假日增4成，下午2點後則主要是出遊人潮。台鐵局表示，目前已是離峰時段，推估民眾也都已回到家投好票了。

葛瑪蘭客運業務協理李俊仁表示，今日上午到下午2點，共開行480班次，疏運旅客約9000人，較一般假日人數增4成，其實返鄉踴躍的狀況從昨晚就可看出來，昨晚約增5成人數，到了2點後排隊搭車的人潮就逐漸消退，多是以出遊旅客為主。

請繼續往下閱讀...

▲客運業者表示，今日搭乘北宜客運旅客增4成。（圖／記者李宜秦攝）

▲客運業者表示，今日搭乘北宜客運旅客增4成。（圖／記者蕭筠攝）

首都客運總經理李建文表示，首都疏運狀況良好，旅客約20分鐘可上車，相較昨天更為順暢，目前是投票完要出遊的旅客湧現。國光客運總經理吳忠錫表示，確實轉運站有出現人潮，但都在掌握中，據了解，台北與市府轉運站搭往宜蘭的旅客很多，也有不少人在排隊。

交通部台鐵局表示，台北到宜蘭搭車時間約一小時，若要返鄉的旅客都會選擇一早出門搭車，現在也已回到家、投完票了，目前已是屬於離峰時段，至於網上有民眾擔心，沒有火車能及時搭回家投票，可能是太晚出門所致，否則每班車間距都差不多，沒有特別少發車的狀況。

▲客運站大排長龍。（圖／網友Maggie Chien提供）