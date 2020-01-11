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快訊／武漢不明肺病首度出現死亡病例　已釀1死、7例重症

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▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控，有部分民眾外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控，有部分民眾外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

中國央視報導，截至1月10日晚間24時，初步診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例41為例，其中已出院2例，重症7例，死亡1例，其餘患者病情穩定。所有密切接觸者739人，其中醫務人員419人，均已接受醫學觀察，沒有發現相關病例。

報導指，截至2020年1月10日24時，已完成病原核酸檢測。國家、省市專家組對收入醫院觀察、治療的患者臨床表現、流行病學史、實驗室檢測結果等進行綜合研判，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例、重症7例、死亡1例，其餘患者病情穩定。所有密切接觸者739人，其中醫務人員419人，均已接受醫學觀察，沒有發現相關病例。

據了解，自2020年1月3日以來未發現新發病例。目前，未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據。武漢市將繼續加強患者救治、流行病學調查，深入開展愛國衛生運動，做好防病知識普及，維護人民群眾身體健康。

當局也提醒，正處於冬春季傳染病高發季節，公眾要保持室內空氣流通，盡量避免到封閉、空氣不流通的公眾場合和人群集中地方，必要時可佩帶口罩。如有發熱、呼吸道感染症狀，特別是持續發熱不退，要及時到醫療機構就診。

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