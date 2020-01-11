快訊／「北市章魚哥」天母里開票　蔡英文52%勝韓國瑜！

▲截至晚間6時24分，台北市士林區天母里的開票作業持續進行。（圖／記者蔡紹堅攝，下同）

記者蔡紹堅、詹雅婷／台北報導

擁有「指標性投開票所」稱號的台北市士林區天母里的開票作業結束，根據《ETtoday新聞雲》記者取得的最新數據，由蔡英文拿下最高票2215票，以52%的得票率勝過韓國瑜的42.5%，相差約9.6個百分點。

目前天母里4個投開票所均已開票完畢，一號宋余配175票、二號韓張配1810票、三號蔡賴配2215票，而無效票共計60票。最終選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

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事實上，天母里及隔壁的天玉里過去始終被視為指標開票區，若以「候選人在該里的得票率」與「候選人在全市的得票率」之差距最大值做計算，天玉里和天母里得到的結果始終與中選會公布的差不多，可謂「指標性投開票所」。

根據臉書粉絲專頁「50 天 50 張選舉圖表」2018年11月所做的分析，在過去5次大選中，天母里各候選人得票率與全市誤差皆低於1%，2008年總統大選誤差0.07%、2010年五都市長選舉誤差0.54%、2012年總統大選誤差0.46%、2014年六都市長選舉誤差0.15%、2016年總統大選誤差0.11%；根據數據，可見除了2010年以外，天母里歷年得票率與全市誤差都在0.5%以下，如同台北市選情的縮影。

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