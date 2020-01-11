影／韓國瑜在高雄大輸48萬多票！罷韓團體行動繼續　未來將成立「罷免總部」



▲罷韓團體將成立罷免總部。（圖／記者李毓康攝）

記者洪靖宜／高雄報導

結束總統選舉，韓國瑜在此次總統選舉中，在高雄大輸近48多萬票，也讓罷韓團體指出這不只是反對韓國瑜擔任總統，也是對於現任市長所作所為的不信任投票。根據了解，罷韓團體將可能會設立「罷免總部」，可供後續罷免行動的討論空間，至於未來是否還會有像1221罷韓大遊行一樣有大型活動，目前罷韓團體尚未規劃，但未來罷韓大聯盟一起合作也是沒問題。

▲罷韓時程表。（圖／ETtoday製表）

韓國瑜2018年高雄市長選舉拿下89萬2545票，陳其邁74萬2239票，大贏15多萬票，這次總統選舉在高雄僅拿下61萬896票，輸給總統蔡英文48萬多票，來回失去63萬票。罷韓團體韓指出這不只是反對韓國瑜擔任總統，也是對於現任市長所作所為的不信任投票，為了爭取更多支持，罷韓大聯盟召集人李醫師表示，由參與罷免的3個團體，「Wecare高雄」、「公民割草行動」、「台灣基進」，成立罷韓大聯盟，會以類似委員會機制，設立一個「罷免總部」，可為二階罷免行動討論。

▲罷韓門檻。（圖／ETtoday製表）

罷韓大聯盟召集人李醫師表示，罷免總部確定會成立，但目前場地詳細內容都還在規畫及討論中；另外，是否將來還會有與1221罷韓遊行一樣的大型活動，李醫師表示目前還沒有規劃，有的話三方聯合是絕對沒問題。