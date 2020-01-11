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航空公司突取消2班機　趕投票旅客竟被安排「選後才回台」

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▲有民眾原定1月9日從阿姆斯特丹搭機返台投票，卻臨時被告知班機無故取消，導致許多有意投票的台灣人受到影響。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

今天就是總統大選，有不少旅居海外的民眾趕回台灣，為的就是要投下手中神聖的一票。但現在卻傳出，有1名「台灣女兒」搭乘荷蘭航空KL807次班機，原本預計9日深夜出發、10日下午5點36分抵台，沒想到該班機卻在出發前突然取消，全機300多名乘客行程全被打亂，這名台灣女兒只好改道巴黎，換搭華航班機，才能在11日上午抵台。

台大名醫陳耀昌在臉書分享指，這名台灣女兒要搭機由阿姆斯特丹回台，用她的一票保護台灣，沒想到航班突然取消，讓她氣得在機場痛哭，在台灣的媽媽、在天上的爸爸也都心急如焚，還好上天見憐，女子才有機會到巴黎改搭華航班機回台。

請繼續往下閱讀...

而荷蘭航空發給遭取消班機的旅客聲明則指，由於班機出現了技術性問題，必須立刻修復，修復的時程又超過預期，因此「不得不」只能將班機取消。

 

一個班機出問題還算能接受，但同時有兩個班機都出現技術性問題，這機率該有多高？就有另名網友聲稱，朋友原定9日上午8點從阿姆斯特丹起飛，10日下午3點抵達台北，但班機先是宣布延誤2小時，之後又無故取消，導致許多台灣人受到影響。

尤其是11日就要投票了，網友的朋友居然被安排到12日下午才抵台的飛機，等人到了，選票早已變廢票，還有什麼意義？荷蘭航空這臨時兩改，不僅打亂全機旅客行程，甚至差點讓台灣旅客無法回台投票，時間點巧合，難免引起想像。


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