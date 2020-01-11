投票就是放假日！一次看懂今天上班「薪資、加班費怎麼算」　

▲各地投開票所出現人潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者錢玉紘／綜合報導



投票日登場！但是仍有部分民眾在這天需要上班。依勞基法規定，「投票日」即為「放假日」，依法勞工應該都要放假一天，因此，有投票權且當天原屬工作日的勞工應依法放假，薪資也照算，若是需要出勤，除了雇主不得妨礙勞工投票外，應該也要加給當日出勤工資。

勞動部表示，今日的總統、副總統及立法委員選舉投票日，具有投票權且當天原屬工作日的勞工，雇主應依勞基法讓勞工放假一日，啽且工資要照給。而「放假」是指午前零時至午後12時的連續24小時，由於投票權只能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得與其他工作日對調實施。



若是仍有需要上班，雇主可徵求到具投票權勞工同意願在投票日出勤工作，但不可妨礙勞工投票，應加給當日出勤工資。計算方式主要分成兩種類型：



►若是投票日當天原屬勞工的工作日，雇主應加倍發給出勤時段的工資。

►若投票日當天原屬勞工的休息日，雇主就要視工作時數依現行有關休息日出勤加給的規定計算。

舉例來說，如果投票當天本來是「工作日」，出勤8小時勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資；若是「休息日」，則依勞工加班時數，前2小時給1又1/3，後4小時則給1又2/3工資。



勞動部也提醒，若勞工平常上班班別為跨日班或是中午12時才上班，只要投票日當天屬於勞工工作日，投票日的午前零時至午後12時的連續24小時間有工作，雇主就須視勞工工作時數給予加倍工資。

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勞動部強調，雇主未依法給假或給薪者，可處新台幣2萬元以上，最高100萬元之罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關申訴，以維權益。