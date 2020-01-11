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桃園情侶車停門口！餐廳拜託移車...竟慘收1星負評「食物很難吃」

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▲▼桃園情侶車停門口！餐廳拜託移車...竟慘收1星負評「食物很難吃」。（圖／翻攝自臉書／店家粉專）

▲一對情侶大剌剌地將車停在店門口，又不滿被勸離，竟上網留1星負評報復。（圖／翻攝自臉書／店家粉專）

網搜小組／柯沛辰報導

桃園一對情侶9日晚間把車停放在餐廳門口，準備去其他地方吃飯。店家發現後，立刻請2人移車，並委婉解釋，這是餐廳用地，不僅有繳房租，地上有噴字也有貼公告，要預留給客人停。情侶倆聽完忿忿不平移車，不料事後竟上網留下1星負評，讓店家傻眼。

原PO在臉書發文表示，當時情侶倆將車停在餐廳前，也沒打算上門消費，他好聲好氣請2人移車，沒想到男方惱羞成怒，當場質問「哪裡有規定不能停？」他解釋，這個車位是私有地，地上有噴字，一旁也有貼公告，要留給等等來用餐的客人，若要找車位，附近路邊停車格都可以停，而且沒收費。

情侶倆聽完未多作反駁，隨後默默移車，但看得出來相當不滿。原PO預感對方不會善罷干休，事後上網查看餐廳Google評價，果不其然，情侶倆明明沒上門消費，卻雙雙留下1星負評，「男店員態度超差…希望加強一下服務禮儀」、「男生店員服務態度極度惡劣，千萬別過去踩雷，食物也很難吃！」

▲▼桃園情侶車停門口！餐廳拜託移車...竟慘收1星負評「食物很難吃」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲情侶倆都沒上門消費，卻雙雙留下負評，甚至捏造「食物很難吃」。（圖／翻攝自當事人臉書）

原PO難過地說，他一直認為人性本善，以後若再遇到類似事件，「我一定先把車牌記起來好好地跟你們解釋什麼是規定…」

許多網友看完紛紛留言，「重點是他們根本沒去店裡用餐，卻亂留負評，可以告了」、「硬起來，欺人太甚了」、「他們是吃到門口的沙喔？沒光顧還評一顆星」、「玻璃屁孩，叫你移個車也要搞這種小動作」、「沒文化水準的人，服務業辛苦了」、「告下去！領年終！」

對此，原PO也回應，謝謝各位的意見，剛到警局做完筆錄，就等後續流程，「剛剛發現對方已經關閉臉書帳號，並修改評論暱稱，好在我們餐飲服務業就是快，出餐快、告人也快，快過年了，那麼調皮搗蛋真是母湯，來給他好好上一課，由衷感謝各位。」

▲▼桃園情侶車停門口！餐廳拜託移車...竟慘收1星負評「食物很難吃」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲原PO聽取網友意見後，決定不姑息，到警局報案。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼桃園情侶車停門口！餐廳拜託移車...竟慘收1星負評「食物很難吃」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲原PO透露，對方至今都仍未道歉，卻搶先一步關閉臉書、修改網路暱稱。（圖／翻攝自當事人臉書）

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