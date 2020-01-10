「深深冀望韓國瑜當選總統」侯友宜高喊：2018年的氣勢回來了！

記者羅婉庭／新北報導

在新北市擁有超高人氣的新北市長侯友宜與韓國瑜全國競選總部主委朱立倫，10日晚間同時出席「2020新北選前之夜」。侯友宜致詞表示，他深深冀望韓國瑜能當選總統，國民黨自己來做中央，就可以翻轉台灣；這幾天掃街看見民眾的熱情，彷彿2018年的氣勢回來了！

▲2020板橋選前之夜，侯友宜、朱立倫主講。（圖／ETtoday攝影中心攝）

侯友宜說，他接在朱立倫後面接任市長，但新北市這些年來最可惜的，就是立委只有兩個，去中央拜託的時候，人家也不一定給你，去立法院給人比舉手，永遠比輸別人，新北市人口最多但預算永遠是六都最低，這公平嗎？

侯友宜細數了多項新北市重大建設，包括百件都更、三環三線，一條一條的完成都要花大錢，新北大核心，新板特區、新莊副都心、三重第二行政中心的建設等，一步一步的開發，都需要台上這12位立委跟他一起拚。

他說，「新北市的侯友宜很寂寞，一個人跟兩位立委，力量永遠不夠」他接下來更要做好的一件事，要展現比朱市長更強大的魄力，整頓五股垃圾山！所以需要新北的12位立委全部當選，最後關鍵時刻，用拉票、催票、投票，大家一起拚了！

侯友宜強調，韓國瑜當選總統，中央我們自己做，就能翻轉台灣、守護中華民國，他一生效忠中華民國，愛我們的國家、我們的國旗，跟戰警好兄弟一樣， 一生為中華民國，在槍林彈雨中，不怕犧牲、不怕奉獻。

前總統馬英九致詞時直言，「蔡英文根本是獨裁總統」，才當三年多總統，邦交國就斷了七個，還有民進黨大老說，邦交國斷光光沒關係，政府剛好宣布台灣獨立，根本是腦袋壞掉！

馬英九表示，民進黨用多數暴力打擊反對黨，又強行通過反滲透法，邦交國斷七個。民進黨的競選口號是「2020台灣要贏」，但會贏嗎？蔡英文做得到嗎？他呼籲，把民進黨口號改成「2020選2就贏」，要改變現狀，只有下架民進黨。