選前之夜韓粉衝一波！正妹、萌娃都來了　後台不鬆懈出動防爆犬

▲韓國瑜高雄選前之夜,。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

2020總統大選進入最後關頭！國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜造勢會，就選在兵家必爭之地的台糖物流園區，從中午開始陸續有大批韓粉來卡位，韓粉全員動起來，長輩年輕人及小朋友全現身，要為韓國瑜選前最後一場造勢衝一波氣勢！

▲不少正妹韓粉都出現在會場。（圖／記者洪靖宜攝）

「台灣安全、人民有錢！」夢時代選前之夜，活動時間從晚間6點起到10點，現場擺出5萬張椅子，力拼50萬人到場響應支持，越接近活動開始，前方座位已經被卡滿，前台氣氛相當熱絡。後台維安也非常謹慎，但卻有一名男子突然闖入，表示自己想上台講話，但很快就被警方帶走，也開始逐一對進場人員實施安檢，做到滴水不漏，就連防爆犬也出動。

▲有男子闖入後台表示要上台講話 。（圖／記者翁進忠攝）

由於這次選前最後一場造勢會，所有韓粉全現身，用行動力挺，擁有亮麗外型，29歲的「國旗妹」章梓薰今天也不缺席，她說她本身就是高雄人，來自鳳山眷村，家裡原本就是支持國民黨，且昨天才凱道回來，但她說她並沒有特別支持誰，就是要來支持這面國旗。





▲「國旗妹」章梓薰。（圖／記者翁進忠攝）

但除了年輕正妹，不少萌娃也跟著家長一起來支持韓國瑜，臉上貼上挺韓的紋身貼紙，韓粉全員動起來，就是不讓喜歡韓國瑜就只被貼上「老人」的標籤。

▲不少家長也帶著小朋友一起來參加 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲防爆犬到場。（圖／記者洪靖宜攝）