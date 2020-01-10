韓國瑜選前之夜道具先卡位　支持者送小物韓粉不畏豔陽搶排！

記者洪靖宜／高雄報導

2020總統大選進入最後關頭！國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜造勢會，就選在兵家必爭之地的台糖物流園區，韓國瑜陣營使出大絕招，把舞台搭建成形似「總統府」外型，凸顯韓國瑜入主總統府志在必得的企圖心。活動晚間6點開始，約中午已漸漸湧現人潮，2點時還有支持者放送貼紙和帽子，長長人龍不畏豔陽搶排隊。

▲韓國瑜選前之夜現場。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓粉擺出各式各樣道具卡位 。（圖／記者洪靖宜攝）

「台灣安全、人民有錢！」夢時代選前之夜，現場擺出5萬張椅子，活動6點開始，中午現場漸漸湧入支持者，韓粉們擺出各式各樣的道具卡位，有手板、膠帶、旗幟等等，就希望能搶個好位置能離韓國瑜近一點。

另外，現場還發放了熱情支持者所提供的貼紙，寫上「一人拉五票助韓總、自己國家自己救」，還有韓國瑜全國勞工總會提供寫有「韓」字的帽子，大家不畏陽光，現場韓粉搶排，長長人龍排到1百公尺遠，下午2點準時發放，相當受到歡迎。

▲支持者免費提供小物 。（圖／記者洪靖宜攝）

活動時間從晚間6點起到10點，主持人邀請到謝龍介及許淑華，上台助講的部分依序由周錫瑋、高雄市副長葉匡時、李四川、前台中市長胡志強、前台東縣長黃健庭，最後除了3位神秘嘉賓登台外，韓國瑜將於晚間9點5分上台，過程中還會與新北板橋晚會進行連線，是否能重現當初市長選戰中的氣勢，目前各界都在觀察中。