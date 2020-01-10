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台南女騎士犁田慘摔　「一顆鵝卵石」揪出元凶

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記者林悅／台南報導

台南市警玉井分局在1月2日上午7時30分許接獲110報案，在玉井工商校門口前有機車自摔倒地，員警原以為是單純的自摔意外，但深入追查竟發現是大貨車掉下一顆鵝卵石造成女騎士摔車，即傳喚大貨車司機到案說明。

▲台南市玉井分局警方查處一起機車摔車事件，從一顆鵝卵石找到肇事大貨車司機到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南市玉井分局警方查處一起機車摔車事件，從一顆鵝卵石找到肇事大貨車司機到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市玉井分局警方查處一起機車摔車事件，從一顆鵝卵石找到肇事大貨車司機到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，當時詢問當事人及勘查事故現場後，玉井所員警陳鈺涵與交通分隊警員葉上嘉發現此事故非單純自摔，而是機車因壓到一顆長約15公分、高6公分的鵝卵石而摔倒，但兩名員警認為馬路上，不可能平白出現一顆這麼大的鵝卵石，因此隨即調閱案發地週邊監視器，仔細追查後發現在機車摔倒前，有一輛大貨車在行經該路段時掉落此鵝卵石，警方並以車追人，隨即找到該名駕駛請其到派出所說明。

▲台南市玉井分局警方查處一起機車摔車事件，從一顆鵝卵石找到肇事大貨車司機到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該名摔車的45歲大陸籍女機車騎士，接到員警來電告知找到事故原因時也很驚訝，原以為是單純的意外車禍，想不到員警這麼機警細心，認真追查事故原因，該女表示台灣的警察素質真高，竟連這麼小的自摔案件都當成重大刑案般調閱監視器追查，還她一個公道，覺得溫暖窩心，向員警頻頻道謝。

玉井分局長楊青垂獲悉，對於兩名員警兼具耐心與細心並積極為民服務的精神深表肯定，認為有助提升警察在人民心目中之良好形象；另外楊分局長亦呼籲大型車輛上路前應檢查車輛是否有異狀，避免掉落物品影響他人行車安全。

►「即日起，我退出老化黨。」

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