吳琪銘拚連任「2勁敵夾攻」　土城三峽「三腳督局面」選情陷膠著

▲ 林金結、吳琪銘、李縉穎 。（圖／翻攝自林金結、吳琪銘、李縉穎臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

2020立委選舉，新北市第10選區（土城區、三峽區）共有5名候選人出戰，其中民進黨現任立委吳琪銘欲挑戰連任之路，不過除了國民黨林金結以外，還殺出無黨籍的「郭家軍」李縉穎，形成三腳督的局面，戰況十分激烈複雜。

回顧過去3屆立委選舉，第7、8屆都是由國民黨的盧嘉辰當選，不過他的得票率逐屆下降，第9屆則是敗給時任市議員、首次出戰立委的吳琪銘，吳的得票率甚至高達58.5%。

▲ 吳琪銘 。（圖／翻攝自吳琪銘臉書）

吳琪銘原為台聯黨黨員，曾擔任過幾屆市民代表和市議員，2008年則是轉而加入民進黨。此次他為了尋求連任大打政績牌，除了推動延宕多年的「捷運萬大線二期工程」，也解決了居民民生用水的不便。吳琪銘為了緊抓年輕選票，也打出「居住正義」、「租屋補貼」等政見，希望為年輕人減輕負擔。

▲ 林金結 。（圖／翻攝自林金結臉書）

現任新北市議員林金結曾任土城市公所機要秘書，為地方服務的經驗不少。他相當重視下一代的教育，本次政見提出「推動15年國民義務教育」，以往更是以身作則，把所有的選舉補助款全捐給在地學校，協助弱勢。

雖然地方勢力盧嘉辰目前已經轉向支持李縉穎，不過林金結在選前仍多次與馬英九、侯友宜等藍營大咖合體，大力催票以突破膠著的選情。

▲李縉穎 。（圖／翻攝自李縉穎臉書）

有著倫敦政經碩士背景、高科技業資歷的無黨籍李縉穎不僅是政二代，以往還曾為柯文哲、郭台銘的團隊效力，如今出戰有「雙母雞」加持，實力不容小覷。

李縉穎以「國家發展的格局」提出他與郭台銘的願景「土三智慧科學園區」、徹底解決交通問題；更重要的是，無黨派包袱的他主張「推倒藍綠高牆」，盼能撼動傳統政治版圖，讓有著新思維的年輕人進入國會，改革現況。

土城三峽為全國最關注的選區之一，縱使3位候選人都表示很有信心，不過最終結果仍掌握在28萬選民手中。