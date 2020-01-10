聚會遭「狂摸腿腰」實習生哭喊：不要碰我！色主管辯：喝多了

▲女實習生被處長上下其手，不忍受辱提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

陳姓科技廠處長參加員工聚會時，竟大膽靠近女實習生小蕙（化名）的身體，把手放在對方腿上來回撫摸，再摸到腰部，即便被拒絕，仍繼續用同樣方式靠近猥褻得逞，遭對方怒告。新北地院審理，依強制猥褻罪，判處有期徒刑10個月。全案可上訴。

判決指出， 陳男在台北某科技公司駐中國蘇州擔任處長，2018年4月1日晚上參加台籍員工的聚會，趁小蕙坐他旁邊，整個人靠近對方，再伸手撫摸女子的大腿及腰部，小蕙感到不適哭喊「不要再碰我」，但陳男竟發出「ㄏㄥˊ」的一聲，不顧對方感受繼續摸。小蕙表示，事後向同事哭訴時，仍會感到害怕，不忍受辱提告。

陳男否認犯行辯稱，當時喝太多，只說有拉一下小蕙的手，並沒有撫摸對方身體，但是現場其他員工出庭指證，的確有看到整個事發經過，也趕緊把小蕙拉走。新北地院審理，認為陳男不尊重女性身體自主權，導致小蕙入睡還會心有餘悸，無法獨自入睡，因此依強制猥褻罪，判陳男有期徒刑10個月。全案可上訴。

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