廖國棟拚6連霸平地原住民立委　生日不懈怠繼續掃街拜票

▲平地原住民立委廖國棟。（圖／截自廖國棟臉書）



記者黃詩崴／綜合報導

2020大選平地原住民總共有11名參選人爭取3名立委席次，其中國民黨現任立委廖國棟不但要爭取連任，這也是他要挑戰連六屆當選平地原住民。8日他過65歲生日，開心切蛋糕慶祝之餘，也還是不忘在選戰最後時刻積極跑地方拜票。

今年65歲的廖國棟從政前是名醫生，在東海岸離島及縱谷線行醫執業服務二十餘年。1996年代表國民黨參選最後一屆國大代表，隨後在2001年開始連續5屆當選平地原住民立委，與山地原住民立委高金素梅同是原住民立委中連續當選最多屆的立委。

▲平地原住民立委候選人廖國棟總部成立，前總統馬英九及國民黨副主席郝龍斌站台扶選。（圖／記者楊鈞典攝） 。



廖國棟1月8日生日，距離投票日僅有3天，即使是5連霸立委也不敢鬆懈，因此生日當天由競選團隊幫他準備蛋糕慶生後，又持續帶著掃街車隊到地方拜票，做選戰的最後衝刺。

平地原住民2008年起改為3席並採複數選舉區制度，選區範圍包含「平地原住民」的阿美族、卑南族、邵族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族，以及苗栗縣南庄鄉和獅潭鄉的賽夏族及泰雅族、新竹縣關西鎮的泰雅族、臺東縣太麻里鄉的排灣族和魯凱族、大武鄉的排灣族、卑南鄉的魯凱族、及屏東縣滿州鄉的排灣族等等。

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