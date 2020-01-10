花蓮選區／傅崐萁打悲情牌　蕭美琴：投入選戰不是為自己謀權利

▲蕭美琴爭取花蓮區立委連任。（圖／記者蕭可正攝）

記者林緯平／綜合報導

2020總統、立委大選即將在明（11）日登場，在上屆立委選戰中，民進黨靠著在花蓮經營多年的蕭美琴，終於突破國民黨籍候選人的立委三連霸，為綠營打下一場關鍵選戰。然而，這次花蓮選情卻陷入膠著，蕭美琴除要面對國民黨提名的黃啟嘉外，還有無黨籍候選人傅崑萁。

在2016年立委選舉中，蕭美琴獲得63231張選票，以得票率53.77%，擊退國民黨的王廷升，替綠營在一向被視為藍營票倉的花蓮，打出漂亮的一役。然而究竟花蓮是否從此藍天變綠地，外界看法卻相當兩極，加上前花蓮縣長傅崑萁以無黨籍身分投入選戰，也讓花蓮的這場立委選戰更加混亂。

▲傅崐萁成為蕭美琴連任之路的對手。（圖／資料照）



傅崐萁近日在花蓮各地擺起布條，打出「搶救傅崑萁、下架民進黨」的標語。對此蕭美琴透過臉書回應，她指出「這兩天花蓮四處掛滿搶救補條。有人問到：縱橫花蓮一家獨大的花蓮王都在喊搶救，難道妳不危險不用救？」，蕭美琴解釋「其實我的選情從開始就是艱困，不但在一個被操弄仇恨敵意的政治環境中，更面對花蓮王無所不在的組織與動員能量…從外面的布條旗幟數量、資源、組織動員各方面看，這一直是場不對稱戰」。

但蕭美琴強調，我不喊搶救因為我投入選戰不是為了幫自己找位子謀權利，而是要「共同創造一個花蓮的價值與尊嚴」，最後她也提到「我們要選為民服務的人，而不是讓人民服務的王。 選舉是選賢與能；有經驗有能力是基本；正派與善良也是純樸的花蓮需要的價值。 選戰沒有我個人的利害得失，只有花蓮人要選擇的方向」。

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