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張嘉郡控蘇治芬陣營散播謊言、使用奧步　籲鄉親勇敢揭弊

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▲▼張嘉郡,蘇治芬,雲林,立委。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

▲雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人登記第1號張嘉郡1月9日召開「張嘉郡打假揭弊 戳破蘇治芬騙鄉親虛偽面具」記者會。

圖、文／張嘉郡競選辦公室提供

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人登記第1號張嘉郡1月9日召開「張嘉郡打假揭弊 戳破蘇治芬騙鄉親虛偽面具」記者會，批評蘇治芬陣營在競選期間不斷使用謊言、奧步與反民主手段進行選舉，甚至不惜以造假、抹黑的直播，濫用社群媒體的功能傳播假訊息，張嘉郡競選總部出示一段蘇治芬11月30日虎尾大造勢後，鄉親在遊覽車上拍攝到違反選罷法的影片，張嘉郡前往虎尾警分局正式告發，並呼籲檢調儘速澄清選風即刻偵辦。

出席記者會的中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，提供影像的鄉親已經去檢舉，但因為很擔心人身安全，也不希望這項檢舉之後石沉大海，所以才會請國民黨雲林縣黨部代為公布。

▲▼張嘉郡,蘇治芬,雲林,立委。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

張嘉郡表示，蘇治芬在競選過程不斷放假消息抹黑，從綠能專區到花生跌價問題及「一國兩制」布條，然而，蘇治芬自己說謊卻不讓別人說話，所以她與競選幹部不斷破壞鄉親們吊掛的布條、旗幟與廣告板，這種反民主的行為一再上演。

▲▼張嘉郡,蘇治芬,雲林,立委。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

張嘉郡指出，蘇治芬抹黑張嘉郡還不夠，還抹黑善良的雲林鄉親是「暴力黑衣人」，明明是蘇治芬宣傳車打擾到民眾，卻可以「打人喊救人」，率眾包圍警局，炮製「宣傳車事件」，再利用社群媒體讓不實的訊息不斷傳遞，影響選舉的公正性；此外，有多名張嘉郡支持者被警方以涉嫌違反社會秩序維護法約談，造成許多民眾內心恐慌不安。

張嘉郡說，在這樣的情況下，雲林人對如此選舉操作是反感與憤怒的，引起許多鄉親朋友看不下去，才會不斷主動告知張嘉郡總部，提供證據，甚至自家人都看不下去才會提供出來，其中，元長鄉長李明明在綠營群組留言自己割布條的事，就是明顯例證之一。

▲▼張嘉郡,蘇治芬,雲林,立委。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

張嘉郡進一步指出，最近又收到看不下去的鄉親提供蔡英文與蘇治芬11月30日在虎尾聯合大造勢後，在綠營動員的遊覽車上拍攝到的影像，當中對話顯示，包括「我多打一個勾」「我打三個」「多給他打一個勾勾又多一千」等言詞出現，這到底是發放「走路工」或「假造勢、真買票」，蘇治芬打著民主家族旗幟，大行違反民主的行為。

張嘉郡批評蘇治芬自詡民主守護者，但其本人與支持者卻做出無數次破壞民主的行為，蘇治芬指責他人是派系政治，結果自己才是雲林最大的操控派系，指定人選並操縱選舉，現在又放出擔心對手賄選的消息，急迫要求檢調在最後幾天全力抓賄選，張嘉郡認為蘇治芬「作賊喊抓賊」，呼籲檢方，應去思考蘇治芬團隊的選舉模式，不要淪為特定政黨的打手。

▲▼張嘉郡,蘇治芬,雲林,立委。（圖／張嘉郡競選辦公室提供）

張嘉郡呼籲鄉親，11日選舉投票腳步逼近，希望所有支持者保持冷靜，不要給對手任何抹黑與操作的空間，張嘉郡請鄉親辨識清楚，蘇治芬能在「宣傳車事件」顛倒是非、鄉親抹黑成「暴力黑衣人」集團，就證明蘇治芬為了要贏無所不用其極，她呼籲更多鄉親勇敢站出來，提供更多惡質選風的訊息。

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