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六都關鍵密碼「13,376,945」決定新總統　快掃2016藍綠橘得票數　　

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▲▼宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文,總統大選。（圖／記者李帛窈製作）

▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選1月11日舉行投票，在選前之夜，藍綠候選人韓國瑜、蔡英文北高相互尬場，雙方數十萬支持者嗨翻高雄與台北凱道現場。根據中選會統計，此次的全國總選舉人數超過1,900萬，而當中又以六都人數最多，共有1,337萬6,945人，佔總選舉人數69.27％，對於蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜三位總統候選人而言，六都選民的決定將是左右第15任總統誕生的關鍵因素。

根據中選會公布2020大選的統計資料，總統副總統選舉方面，六都選舉人數達1,337萬6,945人，占總選舉人數69.27％，其中以新北市選舉人數332萬1,459人最多，其次為高雄市229萬9,558人、台北市216萬7,264人、台中市225萬1,064人，而桃園市178萬755人、台南市155萬6,845人。

回顧2016年總統大選，當時的總統戰局也是藍綠橘「三腳督」，由民進黨提名的蔡英文對戰國民黨提名的朱立倫、親民黨提名的宋楚瑜，當時蔡英文以689萬4,744票拿下總統寶座，也締造出台灣第三度政黨輪替紀錄。

根據統計，六都選舉人數在2016年佔總人數近7成，因此所有候選人也將六都列為首要的決戰之地。當時，蔡英文在六都總共得到488萬9,901票，朱立倫獲得266萬5,902票，宋楚瑜則拿下104萬4,815票。

若就單一區域來看，在2016總統大選中，蔡英文在新北市贏過主要對手朱立倫的選票超過40萬，台中贏36萬，台南贏46萬，在韓國瑜此次崛起的高雄市，蔡英文那時候則是以56萬票的差距大贏朱立倫。

距離2020大選正式投票只剩下不到12小時，六都選民在此次被形容成世紀對決的總統大選中，到底會支持哪位候選人，六都總選舉人數「13,376,945」，這組數字無疑是左右勝選關鍵的密碼。

2016 藍綠橘總統候選人《六都》得票數一次看

台北市

總選舉人數為217萬5,986人

蔡英文得票數75萬7,383票

朱立倫獲得54萬6,491票

宋楚瑜得到15萬3,804票

新北市

總選舉人數為320萬4,367人

蔡英文得票數116萬5,888票

朱立倫獲得70萬9,374票

宋楚瑜得到25萬2,486票

桃園市　

總選舉人數為162萬7,598人

蔡英文得票數54萬7,573票

朱立倫獲得36萬9,013票

宋楚瑜得到15萬6,518票

台中市　

總選舉人數為213萬8,519人

蔡英文得票數79萬3,281票

朱立倫獲得43萬5票

宋楚瑜得到21萬8,810票

台南市　

總選舉人數為152萬8,246人

蔡英文得票數67萬608票

朱立倫獲得21萬9,196票

宋楚瑜得到10萬3,432票

高雄市 

總選舉人數為225萬4,324人

蔡英文得票數95萬5,168票

朱立倫獲得39萬1,823票

宋楚瑜得到15萬9,765票

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