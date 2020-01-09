桃園北區客家會館開工2020年底完工　總經費1億2,500萬元

▲桃園北區客家會館新建工程開工。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「桃園北區客家會館新建工程」、9日於八德區舉行開工典禮。市府新工處指出，於八德霄裡地區興建的北區客家會館，包括客家文化研習館及客家音樂廳等空間，總經費約1億2,500萬元，預定年底完工，未來將持續辦理周邊公墓清理，規劃為10公頃的客家主題公園，結合周邊包括浣衣池、石母娘娘等文化景點，展現霄裡客家文化特色。

▲桃園北區客家會館開工，預定2020年底完工。▼完工後的北區客家會館示意圖。（圖／市府提供）

出席活動的市長鄭文燦指出，北區客家會館基地面積約2,300坪，總樓地板面積約892坪，總經費約1億2,500萬元，其中客委會補助9,750萬元，市府編列2,750萬元經費，將興建一棟地上2層樓建築，建築設計上納入客家「埕」、「浪」意象，與周邊環境融為一體，並規劃包括客家文化研習館、200席的客家音樂廳、音樂與文學及紀念館及客家文化教室等空間，並將收藏賴碧霞及杜潘芳格等人的作品，推廣客家音樂及文學；客家文化教室則提供客家文藝表演團體更多教育傳承機會。

此外，市府也將配合以1,900萬元增設連結北區客家會館及霄裡國小的通學巷，便利師生到此參觀。鄭文燦說，桃園是一個多元文化的城市，其中客家人口約有85萬人，是客家第一庄，而八德霄裡地區不僅是平埔族的最大聚落，也是客家文化的發源地，因此市府於前（2018）年起分期辦理八德第一公墓清理計畫，將其中約2.9公頃轉型為花海公園並興建北區客家會館，由民政局及八德區公所持續辦理周邊公墓清理，整體發展為10公頃的客家主題公園，未來也將持續營造霄裡客家文化圈，展現桃園的客家文化魅力。

包括立法委員陳學聖、趙正宇、市議員呂林小鳳、呂淑真、蔡永芳、魯明哲、客家委員會副主任委員范佐銘、市府客家局長何明光、工務局長賴宇亭、新建工程處長曾清祥、八德區長邱瑞朝、中壢區長吳宏國、平鎮區長鄭詩鈿等均一同出席活動。

►就算爬到樹上！妳還是很美